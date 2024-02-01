Нелицензионные копии игр более чем на 324 млрд руб. скачали российские пираты

К такому выводу пришли аналитики онлайн-школы в сфере разработки игр и компьютерной графики XYZ, входящей в образовательную компанию Ultimate Education. Данные были получены благодаря опросу российских геймеров и анализу состояния рынка. Об этом CNews сообщили представители XYZ.

Уровень пиратства на конец 2023 г. вырос на 4% и достиг показателя в 73% от общего числа геймеров. При этом 37% из них скачивают не более 3-х нелицензионных копий в год, а 8% более 10-ти.

«В условиях ограниченного доступа к международным платежным системам, наблюдается тенденция среди российских геймеров сначала тестировать игру через ее пиратскую версию. А затем они, если продукт соответствует их ожиданиям и предпочтениям, производят покупку официальной копии. Поэтому целесообразно говорить о том, что реальный ущерб для индустрии несколько меньше, но точную цифру назвать пока не возможно», — сказала Эмма Юсова, исполнительный директор XYZ.

Среди пиратов лидируют такие видеоигры как Atomic Heart, Hogwarts Legacy и Baldur's Gate 3. По оценке аналитиков более 84% пиратов скачало хотя бы одну из них.