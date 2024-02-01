Семь сел появились на «цифровой карте» Пензенской области

Около шести тысяч жителей этих населенных пунктов теперь могут разгонять мобильный интернет в своих смартфонах до скорости в 85 Мбит/с. «МегаФон» установил новое телеком‑оборудование в селах Кутеевка, Лопатки, Ушинка, Хопер, Березовка, Родники и поселке Шарова. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры запустили среднечастотные диапазоны сети 4G, которые эффективны для широкого распространения сигнала по всей территории населенных пунктов. Благодаря работам, средняя скорость мобильного интернета в населенных пунктах достигает 50 Мбит/с, а максимально фиксируемая — 85 Мбит/с, что позволяет за одну минуту загрузить более 100 фотографий размером по пять МБ.

Самые удаленные населенные пункты от столицы региона, в которых появилась связь оператора — село Ушинка и поселок Шарова. Ранее жителям был доступен слабый сигнал сети, который «долетал» от соседних базовых станций. Теперь местные жители могут общаться с родными по видеосвязи, дистанционно учиться, удаленно работать, пользоваться госуслугами с большим комфортом.

«Мы понимаем, насколько важен и социально значим мобильный интернет, особенно для жителей сельской местности. Как показывает статистика на основе обезличенных данных пользователей, год к году потребление трафика в малых населенных пунктах региона выросло на 21%. А абоненты, которым подключили связь, всего за 2 месяца уже прокачали свыше 35 ТБ. Этого достаточно, чтобы в течение трех лет смотреть сериалы в потоковом режиме со смартфона», — сказал Сергей Гречко, директор «МегаФона» в Пензенской области.

Инженеры установили телеком‑оборудование с поддержкой всех современных стандартов связи и в Кутеевке. Населенный пункт основан около пяти столетий назад — в 1570-1580 гг. Один из уникальных исторических фактов села — здесь родился Шакир Яваев — татарин, ставший генералом армии Османской империи. Благодаря высокоскоростному интернету, местные смогут рассказать в социальных сетях об истории своего соотечественника.