В 2023 г. петербуржцы и жители Ленинградской области направили на благотворительность 23 млн бонусов «СберСпасибо»

В 2023 г. участники программы лояльности «СберСпасибо» по всей России перечислили 407 млн бонусов в благотворительные фонды. Это на 105 млн бонусов больше, чем в 2022 г., подсчитали аналитики «СберСпасибо». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Благодаря клиентам Сбербанка благотворительные фонды оплатили лечение и необходимые средства реабилитации для 131 тяжелобольного ребенка и взрослого, организовали 27 тыс. медицинских консультаций. Также эти средства помогли 3,2 тыс. детей с особенностями развития пройти обучение для социализации в обществе. На благотворительные перечисления удалось собрать 2,2 тыс. посылок с продуктами и вещами для нуждающихся. 819 людям были оплачены авиа- и железнодорожные билеты, а 10,5 тыс. — такси. 341 пациенту помогли оплатить лечение и лекарства. Было закуплено оборудование для проведения нейрохирургического лечения 35 пациентов.

Больше всего бонусов на благотворительность перевел житель Волгограда — 1 млн 167 тыс. 552 бонуса. В топ-10 регионов по количеству переведенных клиентами бонусов на благотворительность вошли: Москва и Московская область (104 млн бонусов), Санкт-Петербург и Ленинградская область (23 млн), Краснодарский край (17 млн), Свердловская, Нижегородская и Ростовская области (10 млн, 8 млн и 7 млн соответственно), Красноярский край (6,9 млн), Республика Татарстан (6,3 млн), Приморский край (6,3 млн) и Новосибирская область (6,1 млн).

Екатерина Звонова, директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо»: «Наши клиенты охотно помогают детям и взрослым через благотворительные фонды, которые зарекомендовали себя многолетней успешной работой. Прошлый год мы завершили рекордными цифрами: 485 тыс. человек перевели 407 млн накопленных бонусов на благотворительность. Благодаря программе лояльности и нашим неравнодушным клиентам тысячи человек получают жизненно необходимую поддержку и лечение. Это подтверждает, что совершать добрые дела проще, чем кажется, — и с бонусами "СберСпасибо" помогать легко и приятно».

Перевести бонусы СберСпасибо на благотворительность можно в следующие фонды: «Русфонд», «Вклад в будущее», «Галчонок», «Память поколений», «Подари жизнь», «Созидание», «Онкологика» и «Наука — детям». Помочь фондам можно через мобильное приложение СберБанк Онлайн, в банкоматах и на сайте «СберСпасибо».