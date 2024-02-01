В «Яндекс Аренде» появились отзывы на квартиры и собственников

«Яндекс Аренда» добавила возможность жильцам съемного жилья оставлять отзывы на район, дом, квартиру и ее собственника. Новая функция сделает выбор идеальной квартиры проще. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

По данным сервиса, к концу 2023 г. более 95% сделок стали проходить полностью онлайн. Арендаторы выбирают квартиру без личного просмотра и встречи с собственником — на основе фотографий, подробного описания и 3D-туров по квартире. Теперь отзывы от предыдущих жильцов помогут лучше познакомиться с новой квартирой и ее собственником перед заездом.

Жильцы «Яндекс Аренды» смогут оставить свои впечатления об арендованной квартире во время проживания. Арендаторы оценят благоустройство района, инфраструктуру, транспортную доступность и общее состояние дома. Они также смогут рассказать о состоянии ремонта и мебели в квартире, как складываются отношения с соседями и насколько комфортно общаться с собственником. Возможность оставить отзыв будет доступна только проверенным пользователям сервиса — реальным жильцам квартиры. В дальнейшем также появится возможность отредактировать отзыв при съезде.

Все отзывы будут проходить модерацию и появятся в карточке квартиры при повторном поиске жильцов. При этом специалисты сервиса будут реагировать на отзывы и проверять их на соответствие действительности. За время тестирования функции, отзывы на квартиры оставили более 2500 действующих арендаторов. Средняя оценка квартир и собственников в «Яндекс Аренде» составила 4,7 баллов из 5.

Исследования* «Яндекс Аренды» показали, что при выборе квартиры в долгосрочную аренду жильцы хотели бы знать мнение предыдущих арендаторов о состоянии ремонта в квартире (71%), транспортной доступности (61%), удобстве мебели и бытовой техники (59%), звукоизоляции (55%) и состоянии дома (50%). Также почти половина опрошенных арендаторов (49%) хотели бы знать о взаимодействии предыдущего жильца с собственником.

Ранее «Яндекс Аренда» добавила возможность собственникам арендного жилья оставлять отзывы на жильцов. Отзывы уже сейчас помогают арендаторам быстрее находить квартиру — так, жильцов с хорошими отзывами в среднем выбирают в два раза чаще, чем потенциальных арендаторов без них. Также возможность оставить взаимные отзывы поможет обеспечить более тактичное взаимодействие между жильцом и собственником.

*Команда «Яндекс Аренды» провела опрос среди 100 жильцов арендного жилья.