«Яндекс» изучил технические предпочтения людей с нарушениями зрения

«Яндекс» изучил технические предпочтения людей с нарушениями зрения. В исследовании говорится, какими операционными системами, браузерами и вспомогательными технологиями пользуются незрячие и слабовидящие люди. Результаты могут помочь разработчикам и бизнесу определить, каким технологиям стоит отдать приоритет, чтобы разрабатывать доступные приложения и сервисы. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Исследователи провели опрос и проанализировали около 500 подробных анкет, собранных на специализированных сайтах для людей с нарушениями зрения, таких как «Тифлокомп». Большинство вопросов допускало несколько вариантов ответа. «Яндекс» проводит исследование уже в пятый раз, результаты предыдущего были опубликованы в 2020 г.

Основные результаты

В 2023 г. доля пользователей телефонов и планшетов с сенсорным экраном среди незрячих пользователей выросла с 94,8% до 98,8% и впервые превысила долю пользователей ПК, которая упала с 97,3% до 91,4%.

Самыми популярными операционными системами остаются Windows (98,7%) и Android (79,7%), доля iOS и iPadOS увеличилась с 37,2% до 38,6%, а macOS снизилась с 12,2% до 9,4%.

Доля GNU/Linux с 2020 г. выросла с 4,3% до 7,3% и показала новый исторический максимум. Рост означает, что разработчикам ПО следует активнее развивать функции доступности для слабовидящих и незрячих людей в своих продуктах под GNU/Linux.

Голосовые помощники для людей с нарушениями зрения пока не могут заменить обычный интерфейс с технологиями доступности при работе с устройством. Их не используют 33,5% опрошенных.

73,5% опрошенных отдают приоритет мобильным приложениям, а не мобильным веб-версиям сервисов, так как считают их менее удобными и доступными. По мнению пользователей, технологии доступности в веб-сервисах существенно уступают по функциональности приложениям. Основные программы экранного доступа на ПК — NVDA с долей в 66,3% и JAWS с долей 27,5%, в качестве дополнительной чаще всего используют «Экранный диктор», ее выбрали 30,3% опрошенных.

Самые популярные программы на смартфонах и планшетах — Talkback с долей 54,6%, Jieshuo Screenreader с долей 39,9% и VoiceOver для iOS с долей 38,8%.

Самым популярным браузером на ПК остается Chrome, его доля выросла с 42,9% до 47,9%. Доля Firefox упала с 28,7% до 18,9%, третье место занимает «Яндекс Браузер», доля которого выросла с 6,9% до 16,4%.

Доля Internet Explorer снизилась до 1,2%. На мобильных устройствах лидирует Chrome с долей в 41% против 49,5% в 2020 г. На втором месте Safari с долей в 26,5%, на третьем — «Яндекс Браузер», его доля выросла с 8,1% до 20,4%. Также «Яндекс Браузер» стал самым популярным дополнительным браузером.

«Яндекс» развивает различные инициативы для повышения доступности сервисов. Например, уже 12 сервисов «Яндекса» адаптированы для незрячих, а в приложениях компании есть специальные функции для людей с инвалидностью. Также «Яндекс» выпустил исследование, посвященное популярным настройкам доступности в «Браузере».