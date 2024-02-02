Аналитика МТС RED: рынок многофакторной аутентификации в России ожидает заметный рост

Компания МТС RED, входящая в ПАО «МТС», провела исследование российского рынка многофакторной аутентификации. Согласно прогнозам аналитиков, в 2024 г. этот сегмент ожидает рост около 20% до 3,8 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технология многофакторной аутентификации пользователей обеспечивает защиту от взлома компании методами атаки на пароли пользователей, в том числе с помощью их автоматического перебора или социальной инженерии. По данным МТС RED SOC, в 2023 г. этот метод взлома применялся в четверти всех атак на российские компании.

Рост рынка многофакторной аутентификации обусловлен увеличением не только увеличением числа атак, но и рядом других факторов. Среди них — переход компаний на удаленный или гибридный формат работы сотрудников, рост объёма онлайн-транзакций и сегмента электронной коммерции. Также распространению строгой аутентификации способствуют запуск платежных систем в режиме реального времени и внедрение POS-систем в торговых точках для удобства пользователей.

По прогнозам аналитиков МТС RED, к 2027 г. объем российского рынка многофакторной аутентификации может вырасти на 80% по сравнению с 2023 г. — до 5,6 млрд рублей. Такая динамика ожидается как за счет новых заказчиков, так и за счет того, что крупные организации, использующие данную технологию для защиты учетных записей пользователей, начинают внедрять ее более широко. Основной спрос на решения MFA в России в настоящее время наблюдается со стороны финансового и нефтегазового секторов, а также сфер промышленности и энергетики.

«Спрос в сегменте многофакторной аутентификации долгое время создавался за счет достаточно крупных и зрелых в отношении информационной безопасности компаний. Однако с 2021 г. рынок также начал расти за счет организации безопасного доступа к корпоративным ИТ-ресурсам для сотрудников, работающих удаленно. Затем российские компании столкнулись с резким увеличением числа кибератак, что создало повышенный спрос на эффективные средства безопасности, включая многофакторную аутентификацию как меру дополнительной защиты. Сейчас на все эти факторы дополнительно накладываются требования регуляторов. в некоторых случаях использование многофакторной аутентификации становится обязательным, что активно стимулирует рост этого рынка», — сказал Василий Огнев, руководитель направления многофакторной аутентификации компании МТС RED.

На сегодняшний день около 75% российского рынка занимают поставщики аппаратных средств многофакторной аутентификации, однако уже заметен тренд к увеличению доли рынка разработчиков программных решений данного класса. По мнению аналитиков МТС RED, это связано с тем, что программные решения более просты с точки зрения процессов внедрения, логистики и учета, и при этом обеспечивают тот же уровень защиты, что и аппаратные. Также аналитики прогнозируют рост выручки поставщиков сервисов многофакторной аутентификации, поскольку они дополнительно снимают с заказчиков задачи по закупке оборудования или ПО, а также затраты на его поддержку.

Тренды мирового рынка многофакторной аутентификации аналогичны российским: к 2027 г. этот сегмент вырастет примерно на 70% и составит $27 млрд. В этом году рост выручки поставщиков данной технологии составит 19% и таким образом достигнет $19 млрд. Среди драйверов развития мирового рынка многофакторной аутентификации аналитики отмечают ужесточение законодательства, общий рост спроса на кибербезопасность и распространение популярности удаленной работы в различных организациях по всему миру.