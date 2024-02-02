Более чем в 15 населенных пунктах Челябинской области впервые появилась связь 4G

«МегаФон» модернизировал оборудование более чем на 260 базовых станциях в Челябинской области. В результате у десятков тысяч жителей небольших населенных пунктов региона появилась связь четвертого поколения (4G), гарантирующая улучшенное качество мобильного интернета, а скорость передачи данных выросла примерно в два раза .Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры «МегаФона» запустили дополнительный низкочастотный слой, который позволяет расширить зону покрытия сети до полутора километров и улучшить связь в труднодоступных местах, например, на нижних и цокольных этажах и в старых зданиях с толстыми кирпичными стенами.

Работы позволили усовершенствовать передачу данных в таких городах, как Челябинск, Магнитогорск, Миасс, Копейск, Златоуст, Троицк, Чебаркуль, Южноуральск и Трехгорный. Помимо этого, зона покрытия 4G увеличилась на таких объектах, как трасса М-36 Челябинск – Троицк, на базе отдыха у озера Сладкое, а также на курорте «Красный камень».

Более чем в 15 населенных пунктах сеть LTE появилась впервые. Высокоскоростной интернет стал доступен жителям поселка Наровчатка, сел Ваганово и Варламово, поселков Рымникский и Вязовая и многих других. Средняя скорость передачи данных выросла примерно в два раза, что позволяет еще быстрее решать необходимые задачи: получать и отправлять электронную почту, слушать музыку онлайн и общаться в мессенджерах. Помимо этого, южноуральцы могут совершать звонки по технологии VoLTE (вызовы в 4G), которая отличается более высоким качеством передачи голоса.

«Связь четвертого поколения стала еще доступнее для жителей сел и деревень Южного Урала. Чтобы они могли максимально использовать возможности интернета, мы постоянно модернизируем сеть. В общей сложности за прошлый год эффективность существующей инфраструктуры была улучшена в более чем 80 небольших населенных пунктах региона», – сказал технический руководитель «МегаФона» в Челябинской области Виталий Сироткин.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.