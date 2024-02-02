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К сезону подледной ловли корюшки МТС прокачала сеть в бухте Гертнера

ПАО «МТС», цифровая экосистема сообщает о модернизации сети в бухте Гертнера. Благодаря проведенным работам скорость мобильного интернета в популярном месте подледной рыбалки выросла в среднем на 20%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

С началом сезона ловли корюшки жители Магадана отправляются в бухту Гертнера – одно из самых известных и доступных мест рыбалки. Корюшка, выловленная именно в этой бухте, по мнению многих магаданцев считается самой вкусной. Любители подледного лова теперь могут искать рыбные места при помощи эхолотов, а на рыбацких форумах обсуждать приманки и делиться фотографиями трофеев.

Новые скорости мобильного интернета МТС также оценят отдыхающие в этнопарке «Дюкча» и посетители смотровых площадок вдоль бухты. Теперь загрузить красивую фотографию рассвета или заката над бухтой, созвониться по видеосвязи с друзьями, опубликовать пост для своего блога стало еще быстрее.

«Магадан становится все более популярен среди туристов, в том числе благодаря возможности принять участие в трофейной охоте и рыбалке. Природа края уникальна и привлекает все большее число гостей, поэтому мы провели работы по улучшению связи в популярном месте – устье реки Дукча и бухте Гертнера, чтобы жители и гости Магадана могли комфортно и безопасно путешествовать, а также делиться в соцсетях богатым уловом и рассказывать о достопримечательностях Колымы», - отметил директор МТС в Магаданской области Евгений Никишин.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 11,7 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4700 магазинов в России.

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