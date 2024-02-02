Москвичи стали чаще пользоваться порталом mos.ru для передачи показаний счетчиков воды

По итогам минувшего года москвичи стали на 17% чаще пользоваться порталом mos.ru для передачи показаний приборов учета воды. Онлайн-услуга позволяет за пару кликов направить в ведомство необходимую информацию, узнать о приближении сроков поверки счетчиков, посмотреть статистику потребления за предыдущие периоды и, при необходимости, скачать данные с архивными показаниями. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Москва уже более 12 лет активно развивает цифровую экосистему услуг и сервисов, чтобы обеспечить москвичам возможность решения бытовых вопросов онлайн – в удобное время и без необходимости посещения профильных. Сейчас на портале mos.ru жителям доступно более 400 услуг и сервисов на все случаи жизни. Передача показаний приборов учета воды– один из наиболее востребованных сервисов ресурса, в 2023 г. горожане воспользовались им более 86 млн раз. Этот показатель на 17% превышает аналогичные данные за 2022 г. Сервис обеспечивает оперативную, удобную и надежную передачу данных в ведомства, что способствует росту доверия у горожан», — сообщили представители столичного Департамента информационных технологий.

Для передачи показаний на портале mos.ru в каталоге услуг нужно выбрать раздел «Жилье, недвижимость, земля», после – выбрать «ЖКУ, обслуживание жилья», затем — «Передача показаний счетчиков воды и тепла» и нажать «Передать показания». Далее нужно ввести 10-значный код плательщика из единого платежного документа и указать номер квартиры. Если эти сведения уже указаны в личном кабинете, форма заполняется автоматически.

Чтобы сведения о потреблении ресурсов были учтены в едином платежном документе (ЕПД) в следующем месяце, рекомендуется передавать данные с 15 числа текущего месяца по третье число следующего месяца. Если показания будут переданы позже, они будут учтены при формировании следующей платежной квитанции. Если в квартире установлены умные счетчики, снимать и передавать показания не требуется – необходимая информация будет отправлена в автоматическом режиме.

Для передачи показаний приборов учета не выходя из дома жители столицы пользуются и другими возможностями. Например, уже более года оперативно передать показания счетчиков можно с помощью Telegram-бота. А второй по популярности способ передачи показаний воды — городские мобильные приложения «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы» Передать показания счетчиков можно и через платформу «Электронный дом». Для этого в личном кабинете на сайте или в приложении платформы в разделе «Мои адреса» необходимо ввести адрес и указать код плательщика из единого платежного документа (ЕПД). Подробнее обо всех способах передачи показаний счетчиков можно узнать из инструкции на mos.ru.

Как ранее сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, востребованность услуг и сервисов портала mos.ru выросла в 2023 г. на 16%. Горожане пользовались ресурсом для записи и отмены визита к врачу, получение информации из электронной медицинской карты, просмотра электронного дневника и записей «Московской электронной школы», а также для решения других повседневных задач и требующих более детального подхода вопросов. По итогам 2023 г. жители воспользовались порталом более 760 млн раз.