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«МТС Банк» и сервис «Ремонт со СберУслугами» запустили кредит на ремонт

«МТС Банк» и платформа «Ремонт со СберУслугами» объявили о запуске услуги кредитования ремонтных работ. Теперь клиентам сервиса «Ремонт со СберУслугами» в личном кабинете доступны кредитные предложения от «МТС Банка» в сумме до 850 тыс. руб. на все виды строительных работ.

В личном кабинете платформы можно узнать кредитный лимит и быстро оформить кредит. Возможность доступна клиентам после заключения договора на ремонт или дизайн-проект, а деньги поступают на счет в личном кабинете на следующий рабочий день.

«Будучи лидером на рынке POS-кредитования по размеру кредитного портфеля, «МТС Банк» постоянно расширяет партнёрскую сеть и финансовые возможности для своих клиентов быстро решать их различные бытовые вопросы. Красивый и качественный ремонт квартиры привносит комфорт и ощущение благополучия в жизнь любой семьи, поэтому мы рады начать сотрудничество с сервисом «Ремонт со СберУслугами» и сделать обустройство домашнего очага доступным для большого числа людей. Все необходимые для этого документы можно оформить прямо в приложении сервиса, а деньги для оплаты ремонта получить в максимально короткий срок», — отметил Артур Мельников, директор департамента развития партнерской сети кластера POS-кредитования и партнерских проектов «МТС Банка».

«В 2024 г. половина опрошенных нами россиян планируют делать ремонт. «Ремонт со СберУслугами» поможет облегчить поиск подрядчиков и оформить с ними договор на безопасной платформе. Все компании, оказывающие свои услуги через сервис, проходят обязательную проверку. Также на сайте в личном кабинете можно отслеживать процесс ремонта, принимать работы и оплачивать услуги. Теперь ремонт можно сделать и на кредитные средства от «МТС Банка», что позволит распределить финансовую нагрузку на строительные работы. В будущем мы планируем улучшить наш сервис за счет расширения услуг платформы», — сказала Полина Цветкова, руководитель проектов сервиса «Ремонт со СберУслугами».

Максимальная сумма кредита — 850 тыс. руб., срок — от 6 месяцев до 3 лет. Ставка по продукту составит от 16,8% до 21,2% годовых. Для оформления кредита необходимо зайти на сайте и перейти во вкладку «Кредитные предложения».

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