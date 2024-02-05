«Ашан Ритейл Россия» в e-сommerce: результаты за 2023 г.

Доля онлайн-продаж в общем товарообороте «Ашан» за прошедший год выросла на 2.4 пункта и составила 8.3%. Число онлайн-заказов увеличилось на 33%. Об этом CNews сообщили представители «Ашан Ритейл Россия».

«Ашан Ритейл Россия» объявил результаты онлайн-продаж за прошедший год. В рамках стратегии омниканальности «Ашан» в течение 2023 г. сконцентрировался на динамичном продвижении на рынке e-commerce. Компания активно развивала свои онлайн-сервисы (интернет-магазин auchan.ru, мобильное приложение «Мой Ашан», сервис доставки покупок в багажник «Ашан Авто», даркстор «Ашан» в г. Московском), расширяя покрытие и проникновение b2c и b2b- доставки в различных регионах присутствия сети.

За год доля онлайн-продаж в общем товарообороте «Ашан» составила 8.3%, продемонстрировав рост на 2.4 пункта по сравнению с 2022 г. При этом еще более высокой (10%) была доля онлайн-продаж в товарообороте формата классических гипермаркетов. Общее число онлайн-заказов в сети выросло на 33% по сравнению с 2022 г. Средний чек клиента «Ашан», совершающего онлайн-покупки, в течение 2023 г. был стабильно выше 3 тыс. рублей. В более 60% всех чеков присутствовали товары собственных торговых марок «Ашан».

Потребительские предпочтения онлайн-клиентов немного изменились в 2023 г. Лидером среди наиболее популярных товаров в свежих продуктах по итогам года стала молочная продукция (в 2022 г. на первом месте были овощи). Наряду с основными традиционными ТОП-категориями в заказах (молоко, овощи/фрукты, курица, сыр) наибольший прогресс покупательского спроса был отмечен в новых категориях: хлеб/выпечка, сезонные товары (товары для барбекю, школы, новогодние украшения, шоколад ). Отдельно стоит отметить успешный запуск новой категории «Мебель», результаты продаж которой в онлайн продемонстрировали трехзначный рост по товарообороту: онлайн-клиенты наиболее активно покупали столы, стулья и аксессуары для обустройства дома.

Если говорить о результатах по отдельным сервисам, то прогресс формата даркстор LFL (за период 9 месяцев 2022 г. к аналогичному периоду 2023 г.) составил по товарообороту +70%, по заказам +83%. Средний чек был свыше 1,5 тыс. руб., а количество артикулов в заказе — более 17. Онлайн-сервис доставки товаров в багажник автомобиля «Ашан Авто», впервые представленный торговой сетью «Ашан» среди российских фудритейлеров летом 2022 г., также в течение года завоевывал популярность у клиентов: прогресс по товарообороту LFL +264%, по заказам +184%, а средний чек был выше 5 тыс. руб. На конец 2023 г. к данной услуге было подключено уже более 70 гипермаркетов «Ашан» в Москве и регионах.

Средние чеки мобильного приложения «Мой Ашан» и сайта auchan.ru практически равны и превышают 4 тыс. руб., при этом суммарное количество пользователей на двух ресурсах — более 7 млн.

«В соответствии с общими трендами динамично развивающегося рынка онлайн-торговли в России "Ашан" в 2023 г. активно усиливал e-commerce направление. Мы предоставляем нашим клиентам максимально удобные, интуитивно понятные и легкие в использовании цифровые сервисы для совершения покупок в различных регионах присутствия "Ашан", и результатом является прогресс 2023 г. по всем показателям. В планах на 2024 г. — совершенствование наших диджитал-сервисов, запуск новых проектов, активное развитие направлений экспресс-доставки и формата даркстор. Также отдельный фокус будет сделан на высокопотенциальный сегмент b2b”», — сказала Марина Туран, директор департамента цифровых продаж «Ашан Ритейл Россия».