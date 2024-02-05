Чем моложе родители, тем больше внимания они уделяют регулированию интернет-активности своих детей

Матери чаще отцов следят за временем, которое проводят в интернете их дети. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие родители детей различных возрастных групп.

Чаще всего время, проводимое детьми в интернете и за компьютерными играми, регулируют родители младших школьников (80%). Среди родителей детей от 11 до 14 лет за активностью подрастающего поколения в сети следят 66% опрошенных. Тайминг в интернете для 15-17-летних сыновей и дочерей устанавливают только 34% родителей. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Интернет-активность детей матери регулируют чаще отцов. Чем моложе родители, тем они более принципиальны в этом вопросе.

По сравнению с аналогичным опросом, проведенным в 2021 г., за активностью в сети детей 11-14 лет родители стали следить чаще, а вот в отношении 15-17-летних бдительность снизили.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Время проведения: 20-30 января 2024 г.

Исследуемая совокупность: родители детей в возрасте от 7 до 17 лет

Размер выборки: по 500 родителей детей каждой возрастной группы.