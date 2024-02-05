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Итоги «Киберпонедельника-2024»: обороты онлайн-магазинов выросли на 68%

В первый день «Киберпонедельника» обороты российских интернет-магазинов выросли почти на треть, а за весь период акции — на 68% по сравнению с 2023 годом. Распродажа охватывает все больше категорий товаров и услуг и перестает ассоциироваться со скидками только на технику и электронику. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

К таким выводам пришли аналитики «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей компании «ЮMoney»). Они изучили данные о покупках на площадках, которые принимают оплату через «ЮKassa», в период с 29 января по 1 февраля 2024 г. и сравнили результаты с прошлогодними.

Обороты продолжают расти

По данным «ЮKassa», за несколько дней распродажи общие обороты интернет-магазинов выросли на 68% по отношению к 2023 г. и на 72% — к 2022 г. Количество платежей увеличилось на 66% и на 94%, а число плательщиков — на 20% и на 27% соответственно. Средний чек остался на уровне 2023 г. и составил 1299 руб.

«Киберпонедельник — первая крупная распродажа в этом году. За 29 января обороты интернет-магазинов выросли на 26% по сравнению с первым днем распродажи 2023 г. и на 24% — по сравнению с началом акции 2022 г. Платежей стало на 28% и на 52% больше соответственно. Число плательщиков осталось на уровне прошлого года и выросло почти на 8% по сравнению с позапрошлым. Средний чек составил 1234 рубля, как и год назад», — сказал руководитель отдела продаж «ЮKassa» Никита Цой.

Техника — уже не в топе

«Киберпонедельник» перестал ассоциироваться у покупателей только с техникой и электроникой. Так, в 2024 г. обороты платежей в категории бытовой техники снизились на 12%, число транзакций — на 14%, а количество покупателей — на 31% в годовом выражении. Средний чек вырос на 3%, до 16993 руб.

Как и прогнозировали эксперты «ЮKassa», спрос на одежду и обувь остался высоким. Оборот платежей за мужскую и женскую одежду увеличился в два раза, количество платежей выросло на 93%, а число покупателей — на 70% год к году. Средний чек стал на 6% больше и составил 13494 руб. В первый день распродажи обороты в этой категории выросли на 79%, число платежей — на 63%, а количество плательщиков — на 55% по сравнению первым с днем акции 2023 г. Средний чек увеличился на 10%, до 13098 руб.

Обороты обувных магазинов выросли в годовом выражении в 7,5 раза, количество оплат — в 6,5 раза, число покупателей — более чем в пять раз. Средний чек увеличился на 13% и составил 6598 руб. Если сравнивать первые дни «Киберпонедельника» 2023 и 2024 гг., оборот в этом сегменте вырос более чем в четыре раза, количество оплат — более чем в три раза, а плательщиков стало в 2,5 раза больше. Средний чек увеличился на 34%, до 7712 руб.

Россияне готовятся к ремонту и отдыху

Высоким спросом в период распродажи пользовались БАДы и спортивное питание. Обороты и количество платежей в этой категории выросли более чем вдвое, а покупателей стало на 72% больше год к году. Средний чек увеличился на 9%, до 7756 руб.

Увеличился также спрос на товары для ремонта. Обороты стали втрое больше, количество оплат выросло почти в 2,5 раза, а число покупателей — на 80%. Средний чек составил 19532 рубля — это на 26% больше, чем в 2023 г.

Заметно выросли обороты магазинов с товарами для охоты и рыбалки — почти в три раза в годовом выражении. Платежей стало в пять раз больше, плательщиков — в 3,5 раза больше. Средний чек при этом снизился на 41%, до 9447 руб.

Туризм и спа-салоны — лидеры в сегменте услуг

Востребованность услуг в период распродаж продолжает расти. В этот «Киберпонедельник» обороты онлайн-платежей за услуги спа-салонов увеличились на 41% по сравнению с 2023 г. Транзакций стало на 37% больше, плательщиков — на 17% больше. Средний чек вырос на 3% и составил 7039 руб.

Обороты кафе и ресторанов в дни распродажи выросли почти втрое год к году, количество платежей и плательщиков увеличилось примерно в два раза. Средний чек стал на 27% больше и достиг 2636 рублей.

Еще один традиционный лидер — туристический бизнес. В этом году обороты и количество платежей в турагентствах выросли более чем вдвое, а плательщиков стало на 68% больше, чем год назад. Средний чек увеличился на 18%, до 5258 руб. Количество и обороты онлайн-платежей в гостиницах тоже выросли более чем в два раза. Средний чек стал на 17% больше и составил 11932 руб.

Картами платят реже, чем раньше

Банковские карты остались самым популярным способом оплаты, но продолжили сдавать позиции. Так, 29 января 2024 г. оборот карточных платежей снизился на 7% по сравнению с первым днем распродажи 2023 г., количество транзакций осталось прежним. За весь период распродажи обороты по картам выросли на 23%, а количество платежей — на 30% год к году. Тем не менее, доля этого способа оплаты в общем обороте уменьшилась на 23 процентных пункта в годовом выражении.

В то же время обороты платежей через SberPay в первый день «Киберпонедельника» увеличились на 93%, а количество оплат выросло на 54% по сравнению с началом распродажи 2023 г. За весь период акции обороты этого метода увеличились в 2,5 раза, а количество оплат — на 95% в годовом выражении. Доля SberPay в общем обороте выросла на пять процентных пунктов.

Рост показал также электронный кошелек «ЮMoney». В дни распродажи обороты платежей кошельком выросли на 70%, а количество оплат — на 69% год к году. Рост этих показателей в первый день «Киберпонедельника» составил 24% и 27% соответственно.

«Мы видим, что интерес покупателей к альтернативным платежным методам растет. Пользователи уделяют все больше внимания тому, чтобы оплата была удобной и быстрой. Поэтому магазинам важно предлагать своим клиентам максимально возможное количество способов оплаты, в том числе кредитные продукты, такие как рассрочка или оплата по частям. Это особенно важно для площадок, которые продают дорогие товары или услуги. Тем более в дни распродаж, когда люди делают больше импульсивных покупок», — сказал руководитель отдела продаж «Юkassa».

***

«ЮMoney» — финтех-компания. «ЮMoney» предлагает пользователям электронный кошелек, а бизнесу — прием платежей через «ЮKassa». Команда «ЮMoney» работает в платежной индустрии более 20 лет. Кошелек «ЮMoney» — сервис для платежей в онлайне и офлайне. Пользователи могут выпускать банковские карты, делать переводы, оплачивать товары и услуги, получать кэшбэк баллами, собирать деньги на подарки и другие цели. В «ЮMoney» зарегистрировано свыше 70 млн кошельков, выпущено более 2,8 млн пластиковых и 25 млн виртуальных карт.

«ЮKassa» — сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney». «ЮKassa» создает решения для бизнеса любого размера — от самозанятых до крупных ритейлеров. Основные продукты: прием платежей (более 10 способов), выставление счетов через мессенджеры, быстрые расчеты между юрлицами, сплитование платежей, оплата по частям, массовые выплаты, антифрод и другие.

Юридическое лицо «ЮMoney» и «ЮKassa» — ООО НКО «ЮМани».

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