Казань вошла в десятку рейтинга бюджетных направлений для отдыха в феврале

МТС, цифровая экосистема, с помощью сервиса бронирования отелей МТС Travel проанализировала цены на отели и другие объекты размещения в феврале 2024 г. Аналитики отобрали двадцать наиболее популярных городов по количеству бронирований, среди которых в ТОПе бюджетных направлений Казань заняла десятое место. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным МТС Travel и Bronevik.com, средняя цена на объекты размещения по России в феврале составляет 5,8 тыс. руб. в сутки для двоих. Отличную возможность для путешествия в этом месяце создают длинные выходные с 23 по 25 февраля, когда можно отправиться в короткую поездку или, добавив несколько дополнительных дней, устроить более длительный отпуск.

Эксперты проанализировали цены в двадцати наиболее популярных городах по количеству бронирований и составили рейтинг из десяти направлений с самым бюджетным жильем. Казань замыкает десятку со средней стоимостью жилья 5,6 тыс. руб. за сутки.

Лидером списка стал Калининград со стоимостью размещения в среднем 4,3 тыс. руб. в сутки на двоих. Почти за такую же цену (4,4тыс. руб.) можно забронировать отели в Екатеринбурге. Тройку бюджетных лидеров замыкают Тула и Самара со средним ценником 4,5 тыс. руб. Относительно недорого (ниже, чем в среднем по России) стоит размещение в Санкт-Петербурге — средний ценник составляет 4,7 тыс. руб. в сутки на двоих, в Адлере — 5,1 тыс. руб. в сутки. Февраль считается лучшим сезоном для байкальского льда, поездку к озеру через Иркутск можно также организовать в рамках небольшого бюджета — проживание в городе в среднем стоит 5,5 тыс. руб. в сутки.

ТОП-10 бюджетных направлений внутри России для отдыха в феврале: Калининград 4,3 тыс. руб.; Екатеринбург 4,4 тыс. руб.; Тула 4,5тыс. руб.; Самара 4,5тыс. руб.; Санкт-Петербург 4,7 тыс. руб.; Ярославль 4,8тыс. руб.; Адлер 5,1 тыс. руб.; Новосибирск 5,3 тыс. руб.; Иркутск 5,5 тыс. руб.; Казань 5,6 тыс. руб.

Методика

В исследовании учитывались данные по 20 городам России с наибольшим числом бронирований. Были проанализированы публичные цены отелей, доступные на разных витринах, так и стоимость фактических бронирований системы Bronevik.com в разных каналах дистрибуции. Статистика по текущим ценам приведена на 1 февраля 2024 г.