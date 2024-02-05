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Мобильный интернет «МегаФона» в Каспийске стал быстрее

Улучшения уже почувствовали жители и гости курорта. Скорость передачи данных в городе увеличилась на 10%, теперь ее максимальный показатель для скачивания достигает 73 Мбит/с. Оператор установил дополнительное телеком-оборудование на побережье Каспийского моря. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Каспийск — молодой развивающийся город Дагестана. Здесь проживает более 120 тыс. человек. По данным Правительства республики, ежегодно сюда приезжают около полумиллиона туристов. Это не только город-курорт с оборудованными местами для купания, но и культурно-спортивный центр республики. «Анжи-Арена» и мечеть им. Шейха Саида Афанди круглый год привлекают мобильно активных россиян, которым необходима надежная связь в поездке. В 2024 г. инженеры «МегаФона» расширили сеть объектов инфраструктуры в городе.

Согласно информации аналитиков оператора, всего за месяц рядом с новым телеком-оборудованием в Каспийске скачали около 200 ГБ информации. Для сравнения, столько же можно потратить, если каждый житель и гость курорта загрузит в соцсети по 50 роликов. Именно видеохостинги TikTok и YouTube возглавляют рейтинг самых популярных приложений у абонентов. Доли трафика местные и туристы поделили практически пополам — 51% против 49%. Любимый мессенджер в Каспийске — WhatsApp, в нем предпочитают общаться 70% пользователей

«Туристический поток жителей в Дагестан увеличивается с каждым годом. А доступная голосовая связь и быстрый интернет обеспечивают комфортное пребывание в нашем регионе. Наши специалисты расширили сеть LTE в крупных туристических центрах, таких как Дербент, Буйнакск, Каспийск, Хунзах и, конечно, в столице республики — Махачкале», — сказал директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев.

Расширение инфраструктуры и увеличение скорости мобильного интернета также обеспечивает абонентам комфортное использование технологии VoLTE, она позволяет разговаривать по мобильному, при этом оставаться в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд, и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума, что особенно актуально на морском побережье.

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«МегаФон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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