На саратовских нефтегазовых месторождениях впервые стал доступен мобильный интернет

«МегаФон» развернул сеть LTE в центрах нефте- и газодобычи в Краснокутском и Пугачевском районах области. Работы прошли на Карпенском месторождении и заводе комплексной подготовки газа, а также в пункте подготовки и сбыту нефти «Диалл Альянс» — одного из лидеров нефтегазовой отрасли Приволжского федерального округа. Покрытие LTE позволило десяткам сотрудников, работающим на предприятиях, пользоваться голосовой связью и онлайн-сервисами на скорости до 150 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В партнерстве с энергетической компанией, инженеры оператора улучшили качество связи на производственных площадках и в административных помещениях нефтяных и газовых промыслов. МегаФон по запросу клиента установил на месторождениях телеком-оборудование. После проведения работ в этих локациях впервые стала доступна мобильная передача данных.

«Добыча, переработка нефти и газа — это сложный и ответственный процесс, который требует строгого выполнения установленных норм и правил. Чтобы обеспечить безопасность, эффективность работы и оперативный обмен данными, сотрудникам необходимо быть на связи друг с другом и при необходимости, с профильными подразделениями. Стабильный мобильный сигнал теперь позволяет оперативно решать все эти задачи. До строительства базовых станций работники с трудом могли даже позвонить», — сказал руководитель управления ИТ бизнес-решений «Диалл Альянс» Сергей Мальцев.

Установка комплексной подготовки газа «Карпенская» находится в центре Левобережья Саратовской области, в более чем 100 км от столицы региона и в 6 км от ближайшего поселения — села Карпенка Краснокутского района. Пункт подготовки и сбыта нефти также расположен в отдалении от развитой транспортной инфраструктуры. Расстояние до ближайшего поселка Рахмановка Пугачевского района составляет 8 км.

«Из-за удаленности объектов довести стабильный сигнал до нефтегазового промысла — часто нетривиальная задача. Появление сети стандарта LTE открыло новые возможности для цифровизации производства — использования в бизнес-процессах актуальных цифровых технологических решений. А необходимость в быстрой передаче данных подтвердила аналитика. С начала января газовики и нефтяники на территории месторождений прокачали порядка полутора терабайт информации. Такой объем сопоставим с трафиком телеком-объекта в спальном районе Саратова», — сказал директор «МегаФона» в Саратовской области Андрей Башкевич.

С мобильной инфраструктурой на предприятиях стал доступен и сервис VoLTE (Voice over LTE). Технология обеспечивает чистый звук, мгновенное соединение, одновременное общение по телефону и выход в интернет. Ее не нужно подключать дополнительно: достаточно активировать в настройках смартфона.

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«МегаФон» — оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.