Наталья Сергунина: Посещаемость портала «Узнай Москву» выросла почти вдвое

Количество посещений портала «Узнай Москву» за 2023 г. выросло по сравнению с 2022 г. практически в два раза и достигло почти трех миллионов. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина. Жители и гости столицы искали информацию о знаковых зданиях города, изучали тематические маршруты, участвовали в викторинах, интересовались биографиями известных людей.

«Чаще всего — более миллиона раз — пользователи обращались к разделу “Здания”. В нем собраны истории и фотографии 2,2 тысячи памятников архитектуры. Также популярна рубрика с маршрутами по столице. Она включает более 260 вариантов прогулок, составленных при участии краеведов, писателей и журналистов», — сказала Наталья Сергунина.

В минувшем году проекту исполнилось 10 лет. Вице-мэр отметила, что за это время небольшой информационный сайт, посвященный объектам культурного наследия в центре столицы, превратился в полноценный цифровой путеводитель, которым пользуются не только гости города, но и сами москвичи.

«Узнай Москву» предлагает разные возможности для своей растущей аудитории. Например, виртуальные туры. Они позволяют заглянуть внутрь тех зданий, доступ куда обычно ограничен. Среди них, в частности, посольские особняки.

На страницах онлайн-гида можно записаться на экскурсии по историческим объектам и зарегистрироваться на ежегодный краеведческий диктант «Московский код». В рубрике «Афиша» регулярно публикуются анонсы событий в городских музеях, библиотеках и культурных центрах.

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«Узнай Москву» — совместный проект столичных департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. На сайте и в мобильном приложении можно найти больше 260 прогулочных маршрутов, фотографии и описания 2,2 тыс. зданий, свыше 700 памятников и 485 исторических мест, прочитать о знаменитых личностях, чья жизнь была связана городом. Внедрение цифровых решений в сфере культуры предусмотрено национальным проектом «Культура» и региональным проектом Москвы «Цифровая культура».