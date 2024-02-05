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Онлайн-шоппинг в начале года – что россияне покупали в январе 2024 года

Аналитики CloudPayments (входит в группу Cloud) выяснили, как россияне начали онлайн-шоппинг в начале года. Самой большой спрос был на грузовые перевозки, спорттовары и знакомства в интернете. Об этом CNews сообщили представители CloudPayments.

В январе 2024 г., по сравнению с этим же месяцем годом ранее, россияне редко пользовались услугами аренды авто, но часто курьерскими. Так, онлайн-оборот агентств по отправке грузов вырос на 101%, а также увеличился размер среднего чека на 184% – с 1098 руб. до 3121 руб. При этом онлайн-оборот аренды авто упал на 7%, снизилось и число транзакций – на 44%.

Также в начале 2024 г. россияне активно покупали спорттовары. Онлайн-оборот спортивных магазинов вырос на 91%, число транзакций – на 144%. А размер среднего чека снизился на 22% – с 11544 руб. до 9031 руб. Параллельно наблюдался рост онлайн-оборота приложений и сайтов знакомств. Он составил 72%. Число транзакций в сфере онлайн-знакомств также возросло на 49%.

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CloudPaymentsплатежный сервис для интернет-магазинов, бизнеса, микрофинансовых организаций и благотворительных фондов, позволяющий принимать платежи онлайн банковской картой, с помощью Tinkoff Pay, Yandex Pay и СБП, а также в мессенджерах и социальных сетях. На данный момент компания работает с более 15 тыс. партнерами (клиентами). CloudPayments входит в группу Cloud и принадлежит группе компаний «Тинькофф». У компании CloudPayments есть подразделения в странах СНГ.

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