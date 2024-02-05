Резиденты ТОР «Приморье» получили цифровой ресурс для развития бизнеса

«Ростелеком» обеспечил резидентов территории опережающего развития (ТОР) «Приморье» высокоскоростными каналами связи. Для этого провайдер построил новую оптическую магистраль протяженностью более 20 км. Возможность подключиться к устойчивой 100-гигабитной сети получили 115 резидентов ТОР, реализующих бизнес-проекты по соглашениям с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Интернетизация промышленных предприятий поможет увеличить их производственный потенциал, а также даст импульс для привлечения в регион новых инвестиционных проектов. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Территория опережающего развития «Приморье» — это многопрофильная производственно-логистическая площадка, где установлен особый правовой режим. Сегодня ее площадь является самой востребованной для потенциальных резидентов. Более 800 га используется под строительство производственных предприятий, жилищных комплексов, городской среды, объектов коммерческой недвижимости.

ТОР расположена в Надеждинском районе Приморского края в 32 км от города Владивостока. Прежде на этом участке действовала устаревшая АТС «Прохладное», которая была построена еще в 70-е годы. Сегодня ее потенциал полностью исчерпан. Для бесперебойной передачи данных «Ростелеком» модернизировал узел связи. Теперь здесь протянута 100-гигабитная оптическая магистраль, которая полностью отвечает потребностям коммерческого сектора.

Вице-президент — директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов: «Приморский край активно наращивает производственный потенциал. “Ростелеком” как крупнейший цифровой провайдер активно участвует в создании благоприятных условий для ведения бизнеса в регионе. Поэтому для обеспечения потребностей действующих и потенциальных резидентов ТОР “Приморье” мы построили современную телекоммуникационную инфраструктуру с высоким потенциалом. Она позволит компаниям интегрировать необходимые ИТ-решения для цифровизации производственного цикла и автоматизации бизнес-процессов».

Развитие Дальнего Востока является национальным приоритетом. Сегодня в регионе активно создаются необходимые условия для запуска новых производств и привлечения инвесторов. С 2015 г. на преференциальных территориях (ТОР) реализуются инвестиционные проекты практически во всех отраслях, в том числе энергетике, недвижимости и девелопменте, сельском хозяйстве, рыболовстве и аквакультуре, лесной промышленности, сфере услуг, туризме и рекреации. Одним из инструментов для комфортного ведения бизнеса выступает государственная поддержка: резиденты ТОР получают налоговые и административные преференции, их объекты обеспечивают необходимой транспортной, энергетической и инженерной инфраструктурой. Управляющей компанией ТОР на Дальнем Востоке и в Арктике выступает КРДВ.

Заместитель директора КРДВ Приморье по функционированию ТОР Мария Желдак: «Резидентам ТОР доступен широкий набор налоговых льгот и административных преференций, КРДВ комплексно сопровождает проекты инвесторов, оказывает услуги и сервисы. Одной из ключевых преференций является инфраструктурное обеспечение. И подключение ТОР «Приморье» к высокоскоростной линии связи является современной необходимостью. Помимо повышения автоматизации производств резидентов, новых возможностей для создания предприятий, работающих в сфере информационных технологий, широкополосный доступ в интернет создает условия для повышения скорости предоставления электронных услуг КРДВ, внедрения в работу новых ИТ-сервисов для бизнеса».

Строительство выделенного широкополосного канала связи в интересах резидентов ТОР «Приморье» — это стратегический проект «Ростелекома», который компания реализовала за счет собственных инвестиций. В перспективе такое решение окажет положительное влияние на уровень социально-экономического и цифрового развития Приморского края.

***

ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,3 млн, платного ТВ — 11,2 млн пользователей. «Ростелеком» является игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим 48 млн абонентов. Совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ развивает видеосервис Wink с 11,5 млн подписчиков.

ТОР «Приморье» - часть территории Приморского края, где установлен особый правовой режим с целью осуществления предпринимательской и иных видов деятельности, призванный сформировать условия, благоприятные для привлечения инвесторов и обеспечить развитие социально-экономической сферы ускоренными темпами. ТОР создана постановлением Правительства России от 25 июня 2015 г., она стала первой в Приморье территорией опережающего развития. Всего на Дальнем Востоке и Арктике создано 18 ТОР.

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) – государственный институт социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктики, подведомственный Министерству России по развитию Дальнего Востока и Арктики. Корпорация является управляющей компанией Арктической зоны России и территорий опережающего развития, свободного порта Владивосток в дальневосточных и арктических субъектах России. Также КРДВ курирует реализацию социальных программ, программ комплексной жилищной застройки и инициатив по повышению уровня жизни людей в ДФО и АЗРФ – Гектар, Дальневосточная Арктическая ипотека, Муравьев-Амурский 2030, Приоритет 2030. Дальний Восток, Новый облик городов Дальнего Востока, строительство города Спутник.