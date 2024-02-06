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«Авито Работа»: компании стали почти в 8 раз чаще указывать в требованиях навыки работы с искусственным интеллектом

Проводя исследование рынка труда, аналитики «Авито Работы» выяснили, что в сравнении с прошлым годом в 2023 г. компании стали в 7,8 раза чаще указывать в вакансиях владение искусственным интеллектом, а средние предлагаемые зарплаты в таких вакансиях выросли на 53% в сравнении с 2022 г. и достигли отметки 74,14 тыс. руб. Чаще всего специалистов, работающих с ИИ, ищут в сферах ИT, образования и науки, маркетинга, рекламы и PR. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Аналогичным образом интерес соискателей к вакансиям с искусственным интеллектом в 2023 г. вырос на 63% в сравнении с 2022 г.

В дополнение эксперты «Авито Работы» провели опрос и узнали, что больше трети (39%) работающей/подрабатывающей молодежи используют технологии ИИ в своей деятельности. Почти столько же (38%) планируют начать применение ИИ в работе.

Больше половины (66%) молодых специалистов планируют развивать навык работы с искусственным интеллектом, поскольку это пригодится им в дальнейшем. 15% считают, что владеть ИИ нужно каждому сотруднику. Только 19% не хотят развивать навык использования ИИ.

«Потребность бизнеса в специалистах, использующих нейросети в работе, обусловлена повсеместной цифровизацией и модернизацией. Молодое поколение быстро адаптируется к изменениям рынка и понимает, что данный навык становится не просто востребованным, а базовым. Именно поэтому молодежь активно учится и развивает профессиональные компетенции в этой сфере», — сказал директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков.

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«Авито Работа» — площадка для поиска работы и сотрудников. Ежемесячно более 21,4 млн человек ищут работу на «Авито». На сайте зарегистрированы свыше 1,9 млн работодателей.

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