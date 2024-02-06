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«Лента» внедрила оплату через Систему быстрых платежей в сервисе доставки

«Лента», мультиформатная розничная сеть, внедрила оплату товаров через Систему быстрых платежей (СБП) в приложении и на сайте собственного сервиса «Лента Онлайн». Об этом CNews сообщили представители «Ленты».

Пользователи сервиса «Лента Онлайн» могут оплатить заказ через Систему быстрых платежей. Для этого необходимо выбрать соответствующий способ в мобильном приложении.

Опция доступна пользователям операционных систем iOS и Android. Компания внедрила сервис при участии «Национальной системы платежных карт».

В мае 2023 г. «Лента» внедрила оплату через СБП во всех магазинах торговой сети.

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«Лента» — многоформатный продуктовый и FMCG ретейлер в России. Компания развивает форматы гипермаркетов, супермаркетов и магазинов у дома. В октябре 2023 г. «Лента» приобрела розничную сеть магазинов у дома «Монетка». «Лента» также предоставляет покупателям возможность совершать покупки онлайн, используя свои сервисы «Лента Онлайн», сервисы онлайн-партнеров и платформы «Утконос». Компания была основана в 1993 г. в Санкт-Петербурге. По состоянию на 31 декабря 2023 г. под управлением «Ленты» находится 261 гипермаркет, 246 супермаркетов и 2,312 тыс. магазинов у дома общей торговой площадью свыше 2,32 млн кв. м в более чем 650 населенных пунктах России. Средняя торговая площадь одного гипермаркета «Ленты» составляет около 5,5 тыс. кв. м, средняя площадь супермаркета — 860 кв. м, средняя торговая площадь магазина у дома — 320 кв. м. Компания располагает 19 распределительными центрами по всей России. В 2023 г. выручка «Ленты» составила 616 млрд руб. (около 8,8 млрд долларов США).

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