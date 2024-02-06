Россияне спешат бронировать длительный отдых

Планируя отдых в 2024 г., россияне стали чаще бронировать размещение на более длительный период. Так, по данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok.ru, количество бронирований сроком более трех недель в России выросло почти на треть, на период от двух до трех недель – почти на четверть. В то же время, по данным финансового маркетплейса «Сравни», именно туристы, отправляющиеся в длительные поездки, чаще других оформляют полисы страхования. Об этом CNews сообщили представители «Сравни».

Эксперты Ostrovok.ru отмечают, что среди российских направлений спрос на продолжительные поездки больше всего вырос в Московской, Новосибирской, Свердловской и Самарской областях, где число таких бронирований увеличилось в несколько раз, а также в Санкт-Петербурге – на 21%, в Калининградской области – на 11%.

Для длительных поездок за рубеж туристы чаще всего выбирают Таиланд, Турцию, Италию, Испанию и Венгрию.

В свою очередь аналитики финансового маркетплейса «Сравни» отмечают, что чаще всего россияне приобретают полисы страхования, если отправляются в путешествие сроком дольше трех недель – на их долю приходится 35,5% от всех заявок. Несколько меньше заявок – 25,5% – поступает на страхование в путешествиях длинной около двух недель. Лидерами среди направлений в первом полугодии 2024 г. стал Таиланд (18,7% полисов). На страховки, покрывающие сразу все страны Шенгенской зоны, приходится 13,5% всех заявок.

Анита Гусич, руководитель пресс-службы сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok.ru: «Поскольку в структуре длительных бронирований преобладают загородные направления, а даты заезда преимущественно приходятся на весенне-летний сезон, можно предположить, что спрос формируют туристы, не имеющие собственную загородную недвижимость, но при этом желающие обеспечить себе качественный отдых на природе. Кроме того, длительные путешествия круглый год востребованы у удаленных работников, которые практикуют «воркейшены» – путешествия, в рамках которых туристы уезжают в другой город или страну и продолжают работать дистанционно. Мотивацией для таких путешествий служит возможность получить новый опыт без отрыва от рабочих обязанностей».

Чаще всего на долгий срок туристы бронируют размещение в более бюджетных объектах размещения: доля отелей без звезд в общей структуре бронирований насчитывает 24%, доля апартаментов и хостелов – по 22%. Реже туристы останавливаются в отелях три звезды (14%), гостевых домах (8%), гостиницах четыре звезды (7%). Как следствие, средняя стоимость ночи в таких бронированиях заметно ниже: если в среднем в бронированиях по России в 2024 г. она составляет 5600 руб., то в длительных бронированиях от трех недель она насчитывает 3000 руб.

В отелях за рубежом разница аналогичная: средняя цена ночи в бронированиях на срок до трех недель достигает 9900 руб., более трех недель – 5200 руб.

Чаще всего страховые полисы для путешествий по России и за рубежом оформляют туристы в возрасте от 36 до 45 лет – 30,2% заявок поступает от них, от 45 до 60 лет – 29,4%, от 26 до 35 лет – 26,6%. Мужчины-путешественники оформляют полисы гораздо чаще женщин – доля в структуре покупок насчитывает 80% и 20% соответственно. На детей приходится 15% от общего числа туристических страховок.

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Ostrovok.ru – сервис онлайн-бронирования размещения для самостоятельных путешественников. Компания предоставляет клиентам более 2,5 млн вариантов в гостиницах, хостелах, апартаментах, квартирах от прямых поставщиков и крупных партнеров. Ежемесячная посещаемость сайта превышает 20 млн. Количество мобильных установок приложения превысило 6,3 млн.

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