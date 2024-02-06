Школьники проверят свои ИТ-навыки и получат дополнительные баллы ЕГЭ в олимпиаде по информатике от «Яндекс Учебника»

«Яндекс Учебник» проведет онлайн-олимпиаду по информатике для учеников 5–11-х классов. На ней школьники применят свои знания на практике, потренируются решать задачи на языке Python и изучат основы анализа данных под руководством экспертов «Яндекса». Ребята узнают, чем занимается аналитик данных и как его работа помогает оптимизировать сервисы «Яндекса» и развивать новые технологии. Победители олимпиады смогут претендовать на дополнительные баллы ЕГЭ. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Олимпиада пройдет в два тура с 6 февраля по 10 апреля 2024 г. Первый тур состоит из трех блоков — заданий на логику, программирования в визуальной среде Blocky и задач на Python. Второй тур — творческий, в нем участники создадут дашборд в Yandex DataLens для наглядной работы с данными. На каждом этапе соревнования предусмотрено обучение, благодаря которому дети получат новые полезные знания.

Зарегистрироваться на олимпиаду можно как от школы, так и самостоятельно. После начала олимпиады задания автоматически появятся в личных кабинетах всех зарегистрированных в Учебнике учеников 5–11-х классов.

Сертификаты и дипломы олимпиады учитываются в конкурсе цифровых портфолио «Талант НТО» в компетенции «Программирование». Победители конкурса смогут претендовать на дополнительные баллы ЕГЭ.

Все участники олимпиады получат сертификаты, а победители второго тура — дипломы и призы: «Яндекс Станции Миди», промокоды на подписку «Яндекс Плюс» и сувениры от «Яндекса Учебника» и «Алисы».

Олимпиада «Яндекс Учебника» по информатике включена в список рекомендуемых Минпросвещения России.

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«Яндекс Учебник» — технологическая образовательная платформа, в ней более 100 тыс. заданий. Все материалы разработаны опытными методистами с учетом федеральных стандартов начального и основного образования. Сейчас сервисом пользуются около 274 тыс. учителей из 41 тыс. школ России и более 5 млн учеников.

«Яндекс Ровер» — спроектированный в «Яндексе» робот для транспортировки небольших грузов. Название «ровер» образовано от аббревиатуры ROV — remotely operated vehicle (англ. дистанционно управляемое транспортное средство).

Yandex DataLens — система для визуализации и анализа данных.