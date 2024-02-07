«Билайн» и «Московское долголетие» определили влияние цифровизации на качество жизни старшего поколения

Пользователь из Москвы в возрасте от 55 лет до 71 года использует мобильный интернет преимущественно для практических задач, а не развлечений, хочет освоить дополнительные функции смартфона, стремится к простым и понятным вещам и сервисам, ждет заботы от операторов и провайдеров сервисов и, главное, считает себя счастливым человеком вне зависимости от уровня вовлеченности в цифровой мир. Об этом CNews сообщили представители «Билайна».

«Билайн» и проект «Московское долголетие» подготовили исследование «Технологии в жизни старших: качество жизни в эпоху цифровизации». Его авторы провели 1200 интервью с клиентами «серебряного» возраста в разрезе пользования устройствами, мобильным интернетом, онлайн-сервисами и в целом узнали об их отношении к новым технологиям.

Основные выводы исследования​

Современные технологии в представлении старших — не развлечение, а польза, комфорт и повышение качества жизни. Только 4% пользователей отметили, что мобильные технологии усложняют жизнь.

Только 3% пользователей отмечают, что мобильный телефон им нужен для того, чтобы быть на связи с близкими, это гигиенический минимум. В фокусе внимания — более широкий контекст, запрос на повышение уровня цифровых компетенций.

60% аудитории считают, что смартфон — базовый инструмент безопасности: помощь в экстренной ситуации и возможность быстро сориентироваться, иметь доступ к информации. 49% из них вернутся за смартфоном, забыв его дома.

Цифровизация практически не влияет на уровень счастья старшего поколения: 70% пользователей мобильного интернета и Wi-Fi отметили, что считают себя счастливыми, при этом 61% тех, кто совсем не пользуется мобильным интернетом, также ответили, что счастливы.

Старшие выбирают современные устройства: 75% клиентов в возрасте 56-70 лет имеют устройства с сенсорным экраном, а 61% аудитории в возрасте 71+ предпочитают кнопочные телефоны; 57% и 37% соответственно используют ноутбуки или стационарные компьютеры, а 4% и 2% — умные устройства и датчики для дома и дачи.

Старшие онлайн: 62% подключаются к мобильному интернету, при этом среди абонентов возраста 56-70 лет таких 74%, а 46% — в возрасте 71+; почти четверть опрошенных используют более 10 Гб интернет-трафика ежемесячно для видеозвонков, просмотра фильмов, общения в мессенджерах, отправления фото и видео и т.д.; 13% опрошенных заявили, что пользоваться интернетом с телефона им мешает недостаток навыков.

Интересно, что среди пользователей Wi-Fi и мобильного интернета выше доля тех, кто является участником проекта «Московского долголетие» — 31%. Среди тех, кто не пользуется интернетом, только 13% участников проекта.

Старшие стремятся к простоте и понятности

В ходе исследования выяснилось, что 78% опрошенных стремятся к «простым и понятным вещам», что можно также отнести к векторам дальнейшего развития онлайн среды для старшего поколения. Уровень доверия к онлайн-сервисам и приложениям составляет 46%. Более половины опрошенных клиентов билайна отметили, что больше доверяют банковским приложением и государственным сервисам. А вот онлайн-магазинам и социальным сетям — менее 40%.

Среди самых популярных действий в интернете оказались поиск информации (74%), чтение новостей (73%), пользование мессенджерами (72%), приложениями банка (70%) и государственными сервисами (68%).

Подавляющая часть аудитории, 90% пользователей интернета, считает, что онлайн-сервисы значительно упрощают их жизнь, в первую очередь за счет быстрого доступа к информации, возможности реже ходить в магазины и другие организации, а также ускорение процессов.

Цифровизация старшего поколения приводит к повышению уровня жизни и чувству безопасности

В ходе исследования выяснилось, что люди старшего возраста, которые активно пользуются мобильным интернетом, в принципе более активны, чем те, кто его не использует. Например, они чаще выезжают за город, посещают парки, музеи, выставки, занимаются со своими внуками и ходят в кино, театр или на концерты.

Среди участников «Московского долголетия» доля социально активных пользователей выше в среднем на 15-20%. Также они чаще остальных отмечают, что следят за тенденциями, развлекаются с помощью телефона, и считают, что онлайн-сервисы упрощают их жизнь. Участники «Московского долголетия» чаще пользуются мобильным интернетом и Wi-Fi (78% против 57%, кто не участвует в программе). Рейтинг доверия как в целом к онлайн-сервисам, так и к отдельным сервисам и приложениям у них значимо выше.

Запрос на повышение уровня цифровых компетенций

Треть респондентов отметили, что хотели бы повысить уровень владения современными мобильными устройствами: только 18% абонентов активно пользуются разнообразными функциями смартфона, 41% пользуется только базовыми функциями.

34% выразили желание повысить уровень владения смартфоном. Наиболее предпочтительные способы повышения своих компетенций — обучение со стороны детей и внуков, а также программы проекта «Московское долголетие».

Данные билайн аналитики также подтверждают рост цифровизации старшего поколения

На сегодняшний день 74% клиентов старшего возраста владеют смартфонами, преимущественно на базе ОС Android. Рост мобильного трафика составил год к году 20%, а количество активных пользователей выросло на 5,4%. Максимальный прирост по трафику — у маркетплейсов (в 3 раза), на втором месте — приложения для инвестиций (в 2 раза). Замыкает тройку лидеров категория «доставка продуктов», где трафик вырос за год в 1,5 раза.

Кроме этих категорий, на 20% показало рост использование государственных сервисов, где лидером по объему трафика является mos.ru. Также на 20% выросло использование приложений для навигации в метро. Социальные сети также продолжают набирать трафик, и если в 2022 году у старшей аудитории был на первом месте «ВКонтакте», то в конце 2023 года — это уже «Яндекс.Дзен», а на втором месте — «Одноклассники».

Владимир Филиппов, заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы: «С 2018 г. более 200 тыс. горожан старшего поколения прошли обучение компьютерной грамотности и информационным технологиям в «Московском долголетие». А в период пандемии, благодаря достаточно высокому уровню цифровизации горожан, мы смогли оперативно запустить онлайн-занятия, которые до сих пор пользуются большой популярностью. Исследование, которое было проведено среди абонентов "Билайн" подтвердило, что участники "Московского долголетия" обладают более высоким уровнем доверия к онлайн-сервисам, чаще пользуются интернетом для решения различных задач и считают, что современные технологии упрощают жизнь по сравнению с ровесниками, которые не зарегистрированы в проекте. Для нас важно получать обоснованные данные от экспертов из различных областей, которые помогают нам совершенствовать работу. Одна из миссий проекта — повышать цифровую культуру старших москвичей, и мы видим, что важно продолжать двигаться этом направлении и помогать горожанам быть полноправными членами цифрового сообщества».

Евгения Чистова, руководитель по устойчивому развитию ПАО «ВымпелКом» («Билайн»): «Исследование цифрового профиля клиентов старшего возраста - амбициозная и интересная задача, к которой билайн регулярно возвращается совместно со своими партнерами. Жизнь в мегаполисе стремительно меняется, в онлайн переходят многие процессы. Вместе с «Московским долголетием» мы хотим понять, как это сказывается на образе жизни, комфорте, активности людей старшего поколения: какие радости и, быть может, трудности связаны в их жизни с цифровыми технологиями. Отдельный запрос аудитории — это запрос на безопасность и простоту, и мы видим свою миссию, в частности, в том, чтобы не только обучать современным программам, но и предоставлять высокий уровень защиты и заботы».

Об исследовании

Исследование проводилось во втором полугодии 2023 г. в формате телефонных интервью длительностью до 25 минут. Целевая аудитория — клиенты «Билайна», постоянно проживающие в Москве, в двух возрастных категориях: 55-70 лет, 71 год и старше. В исследовании приняло участие 1,2 тыс. человек.

Также для выводов исследования использовались данные проекта «Билайн аналитика». Исследование было проведено среди клиентов «Билайна» в Москве. Результаты основаны на обработке обезличенного массива больших данных по потреблению интернет-трафика пользователями, давшими согласие на обработку данных.

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ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») — цифровая компания, которая, помимо услуг связи, развивает собственные компетенции в области финтеха, решений на базе ИИ для медицины, образования, сервисов видео- и аудио аналитики, решений для умного города, а также ESG.