Число подписчиков «Яндекс Плюса» достигло 30 миллионов

Число подписчиков «Яндекс Плюса» достигло 30 млн. Больше половины подписчиков подключили хотя бы одну дополнительную опцию. В среднем они проводят с развлекательными сервисами 21 день в месяц. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Плюса».

«Экосистемные подписки пользуются популярностью у миллионов россиян, и мы видим, что подписчики ценят «Плюс» за доступность и за оригинальный контент. 30 млн подписчиков — это фактически каждое второе домохозяйство в России, а подпиской часто пользуются всей семьей. Уже сейчас каждый может найти в «Плюсе» то, что нужно именно ему — кино, музыку, книги, спортивные трансляции и многое другое. И чем больше подписчиков в Плюсе, тем больше у нас возможностей развивать экосистему: снимать новый контент, развивать сервисы и расширять программу кешбэка с «Яндекс Пэй»», — сказал Андрей Гевак, руководитель сервиса «Яндекс Плюс».

«Плюс» объединяет в себе контентные сервисы («Кинопоиск», «Яндекс Музыка»), при этом одним из главных факторов привлечения новых подписчиков является оригинальный контент «Плюс Студии» — продюсерского центра «Яндекса» — и событийные премьеры в развлекательных сервисах экосистемы (помимо «Кинопоиска» и «Яндекс Музыки» это «Букмейт» и «Яндекс Афиша»).

По данным исследования «Ромир», для 87% опрошенных при выборе сервиса важна точность персональных рекомендаций. Почти каждый второй называет наиболее точной систему персональных рекомендаций «Яндекс Музыки» — «Мою волну».

В 2023 г. подписчики суммарно потратили на чтение и прослушивание аудиокниг в «Букмейте» 100 млн часов, а каталог сервиса насчитывает свыше 200 тыс. книг.

Истории и герои, вокруг которых «Плюс Студия» строит популярные массовые франшизы, стали одним из стратегических фокусов. Экранизация книг и комиксов, собственные оффлайн-события, креативные коллаборации с другими сервисами «Яндекса» привлекают внимание новой аудитории и позволяют удерживать текущую базу подписчиков. Так, сериал «Король и Шут» стал главным примером того, как вокруг одного проекта появилась развлекательная вселенная, включающая в себя выставку и лицензионные товары. Контент «Кинопоиска» составляют не только оригинальные проекты «Плюс Студии», но и другие популярные фильмы и сериалы. Например, лидером новогоднего топа сервиса стал сказочный семейный блокбастер «По щучьему велению», а в пятерку самых популярных проектов года попали сразу два фильма Гая Ричи. При этом суммарно кинокартины режиссера на «Кинопоиске» в 2023 г. посмотрели 6 млн подписчиков.

Опции и сервисы в «Яндекс Плюсе» подходят под разные жизненные сценарии подписчиков. Так, в ноябре 2023 г. «Яндекс Плюс» запустил опцию «Путешественникам», с помощью которой подписчики получают одинаковое количество миль S7 и баллов Плюса при совершении оплат в сервисах «Яндекса» и на внешних площадках с помощью «Яндекс Пэй». С момента запуска более 200 тыс. подписчиков попробовали опцию.

Более 1 млн подписчиков — столько людей воспользовались опцией «Плюс Детям» с детским развивающим и развлекательным контентом и приложениями (в том числе «Сказбука», «Анимопус»). В 2023 г. к опции добавили геофичу «Где Ты» — она помогает родителям знать, где находятся их дети. А в декабре 2023 г. «Яндекс Плюс» запустил свое первое детское приложение «Рисовайка», которое помогает детям от 3 до 7 лет научиться рисовать.

В начале спортивного сезона 2023–2024 «Яндекс Плюс» стал партнером КХЛ и единственным онлайн-вещателем, который показывает все матчи регулярного чемпионата и розыгрыша Кубка Гагарина. Также по ходу спортивного сезона развлекательные сервисы «Яндекс Плюса» начали сотрудничество с ФК «Зенит» и «Спартак». «Яндекс Плюс» усилил программу лояльности петербургского клуба, а Кинопоиск начал развивать линейку контента вместе с красно-белыми, выпустив в октябре 2023 г. документальный сериал «Время Спартака».

Почти каждый второй подписчик активно получает подарки в «Плюс Дейли» за выполнение действий в сервисах «Яндекса», а мобильную игру «Плюс Сити» скачало более 5 млн пользователей. В среднем они проводят в игре более 30 минут в день: строят виртуальный город, развивают в нем инфраструктуру, заселяют «Плюс Сити» жителями и выполняют различные задания от сервисов.

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«Яндекс Плюс» — это подписка на контентные сервисы «Яндекса», такие как «Кинопоиск», «Музыка» и «Букмейт», а также кешбэк баллами «Плюса» в «Яндекс Афише», «Маркете», Go, «Драйве», «Еде», «Лавке», «Путешествиях», «Заправках» и других сервисах. В подписку можно добавить до трех близких людей, при этом у каждого будет свой аккаунт, баллы «Плюса», персональные подборки и рекомендации контента. К подписке можно подключить дополнительные опции и получать специальные предложения в партнерских сервисах.

Подписка «Яндекс Плюс» была запущена в 2018 г. На данный момент «Плюс» объединяет 30 млн подписчиков.