Группа «М.Видео-Эльдорадо» увеличила GMV на 43% в IV кв., установив новый квартальный рекорд по продажам за всю историю работы компании

Общие продажи (GMV) Группы в IV кв. 2023 г. выросли на 43% год к году до 181,1 млрд руб. Это новый рекорд по объему квартальных продаж за всю историю Группы;

Компания ожидает существенного снижения долговой нагрузки и возврата к умеренному уровню показателя Net debt/Ebitda на конец 2023 г. ниже 3,5х, а также дальнейшего снижения этого показателя к концу 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

ПАО «М.видео» (Группа «М.Видео-Эльдорадо»), российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, сообщает объединенные неаудированные показатели общих продаж (GMV, gross merchandise value) за IV кв. и 12 месяцев, окончившихся 31 декабря 2023 г., а также публикует обзор бизнеса и ключевые события IV кв. и после отчетной даты.

Ключевые операционные итоги за IV кв. 2023 г.

Общие продажи (GMV ) группы в IV кв. 2023 г. выросли на 43% год к году до рекордных 181,1 млрд руб. (с НДС). Товарооборот компании превысил показатели аналогично периода 2021 г. На IV кв., высокий сезон, пришлось более 33% общих продаж за 2023 г.

Общие онлайн-продажи компании выросли на 55% до 132,5 млрд руб. (с НДС), составив 73% от GMV группы.

Трафик, включая онлайн и магазины, в четвёртом квартале 2023 г. остался на сопоставимом уровне год к году, при одновременном росте конверсии в покупку, и составил порядка 340 млн посещений. Рост количества новых клиентов по итогам года составил 14%. Рост трафика в мобильном приложении покупателя составил 4%.

Общие установки пользовательских мобильных приложений «М.Видео и Эльдорадо» увеличились на 30% к прошлому году, превысив 66 млн.

Продажи на собственном маркетплейсе электроники выросли в IV кв. в 1,6 раза год к году на фоне увеличения количества селлеров более чем в два раза и расширения доступного ассортимента компании.

Сеть магазинов «М.Видео и Эльдорадо» на конец декабря 2023 г. составила 1,242 тыс. магазина всех форматов (+34 новых магазина в четвертом квартале) в более чем 370 городах России. В течение 2023 г. компания открыла 62 магазина «М.Видео» в новом эффективном компактном формате и планирует его дальнейшее масштабирование в ключевых регионах. Согласно промежуточным итогам уже открытые магазины нового формата демонстрируют лучшие показатели по товарообороту, чем было изначально запланировано. В 2024 г. ожидается открытие не менее 100 магазинов «М.Видео», преимущественно компактного формата.

Ключевые операционные итоги за 12 месяцев 2023 г.

Общие продажи (GMV) группы выросли на 11% до 540,4 млрд руб. (с НДС).

Общие онлайн-продажи компании выросли на 18% до 386 млрд руб. (с НДС), составив 71% от GMV группы.

Главный исполнительный директор Группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Ли: «В IV кв. 2023 г. группа установила новый рекорд по квартальному объему GMV. Это еще одно подтверждение тому, что компания успешно прошла один из самых сложных периодов в своей истории, вернувшись к устойчивому росту ключевых операционных метрик, благодаря фокусу на потребностях покупателей и сервисе, развитии ассортимента, а также собственной эффективности. Мы с уверенностью смотрим в будущее и активно работаем над качественной трансформацией бизнеса на основе обновленной бренд-платформы. Как «главный эксперт по технике» мы стремимся максимально широко и профессионально удовлетворять потребности покупателей с помощью использования наших конкурентных преимуществ в виде омниканального пути клиента, экспертно подобранного ассортимента с широкой дифференциацией и предоставлением высокого уровня сервисных услуг».

Финансовый директор группы «М.Видео-Эльдорадо» Анна Гарманова: «Увеличение GMV в июле-декабре более чем на 40%, рекордные показатели оборачиваемости товара, эффективный контроль расходов и инвестиций позволили обеспечить высокие финансовые показатели и снизить долговую нагрузку по сравнению не только с полугодовыми показателями, но и с уровнем конца 2022 года. По предварительным данным, в четвёртом квартале рост EBITDA год к году составит не менее 90%. В целом по 2023 г. в абсолютном значении мы ожидаем получить более 21 млрд руб., благодаря чему показатель Net debt/EBITDA4 продолжает снижаться и уже находится на отметке менее 3,5х. Мы ожидаем и дальнейшего сокращения долговой нагрузки по показателю Net debt/EBITDA4 в 2024 г.».

Факторы, повлиявшие на результаты за IV кв. 2023 г.

Рост общих продаж (GMV) группы в четвертом квартале составил 43% год к году на фоне сезонной покупательской активности, а также благодаря расширению ассортимента, инструментов и каналов продаж, открытию новых магазинов при одновременном продолжении восстановления спроса на бытовую технику и электронику.

В результате восстановления поставок и расширения ассортимента группа существенно увеличила продажи товаров, пользующихся повышенным спросом в IV кв. в период «Черной пятницы» и предновогоднего высокого сезона. Общее количество SKU, представленных на онлайн-платформах группы и в магазинах, выросло с начала года на 22% — до более чем 191 тыс. наименований. Во многих категориях «М.Видео-Эльдорадо» показала рост выше рынка. Так, продажи телевизоров с плоским экраном увеличились на 40%, планшетов — более чем на 60%, стиральных машин — на 35%, кухонной техники — на 45%. В IV кв. продолжился рост продаж брендов из Китая, Турции, а также России, Беларуси и Узбекистана. При этом доля собственных импортных закупок стабилизировалась на целевом уровне ~30%, а доля уникального для рынка ассортимента, включая собственные торговые марки, бренды, линейки и товары, представленные только в «М.Видео и Эльдорадо», достигла 18% от оборота.

В условиях изменения ландшафта представленных брендов, волатильности курсов и цен выросла роль магазинов и профессиональных консультаций при выборе товаров и совершении покупок, что позволило группе эффективно реализовать преимущества омниканальной бизнес-модели. Порядка 90% всех заказов совершались с использованием инфраструктуры магазинов группы.

В рамках развития собственного сервисного направления группа расширила автопарк по модели операционного лизинга грузовиками российских производителей до более чем 200 машин. Штат сервисных специалистов превысил 600 человек.

Объем кредитных продаж группы, характеризуемых в том числе более высоким средним чеком, в IV кв. вырос на 78%, увеличив долю в продажах на 3 п.п. до 16%. Все финансовые продукты, предлагаемые покупателям, группа реализует через свою дочернюю компанию «Директ Кредит».

Также в рамках развития финтех-направления группа включила «Альфа-Банк» в число банков-партнеров в POS-кредитовании, и продолжила развитие «М.Рассрочки» и сервиса оплат «Мои Финансы» в приложениях.

Динамика клиентской базы в IV кв. 2023 г. была в среднем на 7,4% лучше, чем за сопоставимый период прошлого года. Рост количества новых клиентов по итогам года составил 14%, таким образом доля новых клиентов в портфеле группы составила 25%, что является большим вкладом в развитие дальнейших продаж. Также, группа эффективно работала с общей клиентской базой реактивировав в IV кв. на 24% больше неактивных клиентов (не осуществлявших покупки свыше 12 месяцев), чем в 2022 г. В целом по результатам 2023 г. рост этого сегмента составил 15%.

В IV кв. компания существенно изменила базовые правила программы лояльности с целью повышения эффективности этой программы. В рамках изменений клиенты получили возможность использовать свои бонусные рубли в течение 365 дней (ранее до 180), среднее начисление выросло с 3% до 4,5%, а максимально возможное списание бонусных рублей снизилось с 50% до 30%. Таким образом, компания уже в рамках 4 квартала смогла увеличить средний чек более чем на 25%, сохранив при этом проникновение программы лояльности на уровне более 90%.

Ключевые события IV кв. 2023 г. и после отчетной даты

Компания объявила о начале ребрендига — изменения в айдентике и фирменном стиле «М.Видео» призваны отразить качественные обновления в бизнес-модели, экспертизу ритейлера и новую платформу брендов. Так, в портфеле компании появилось новое направление «М.Мастер» — единый сервисный центр помощи клиенту, а также новые финансовые продукты, включая «М.Рассрочку», создаваемые на базе дочерней компании «Директ Кредит».

«М.Видео-Эльдорадо» продолжает развитие ассортимента и расширение пула партнеров в ключевых товарных категориях. Компания запустила продажи ноутбуков нового российского бренда OSiO, устройства которого собираются в Татарстане, в особой экономической зоне «Иннополис». Группа расширила сотрудничество с ведущим производителем бытовой техники Haier и начала продажи товаров нового для российского рынка бренда премиум-класса Casarte. Ритейлер также стал розничным партнером нового бренда премиальных игровых девайсов Lunacy от популярного стримера Вячеслава Buster Леонтьева.

В рамках совершенствования сервиса «последней мили» компания запустила экспресс-доставку крупногабаритной техники из магазинов совместно с агрегаторами такси.

Развивая собственное финтех-направление, группа повысила надёжность платежной инфраструктуры и гарантировала безопасную работу сайта и приложения с платёжными картами, получив Международный сертификат безопасности данных платёжных карт PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) 4:0, который намерена подтверждать ежегодно.

Группа договорились о сотрудничестве в сфере утилизации электронных отходов c Российским экологическим оператором (РЭО), учрежденной Правительством России некоммерческой организацией.

Бренд «М.Видео» третий раз подряд стал лидером рейтинга омниканальности ритейлеров в сегменте электроники, составленного агентством Data Insight и ИТ-интегратором AWG.

«М.Видео-Эльдорадо» стала победителем премии Retail TECH 2023 c проектом «Умный чат-бот М.Видео Эм.Ви», проект «Дата-каталог M.Data как первая в ритейле платформа инвентаризации данных, созданная без использования вендорских и open-source решений» стал лауреатом в номинации «Big Data лидер».

М.Видео-Эльдорадо стала победителем премии ECOM Awards 2023 в, а также финалистом премии «Большой оборот-2023» в номинациях «Социальная ответственность» и «Гран-при» за оказание значительного влияния на отрасль и на общество.

Операционные показатели М.Видео-Эльдорадо за IV кв. и 12 месяцев 2023 г.

млрд руб. с НДС IV кв ‘22 IV кв `23 Изм., % 12М `22 12М `23 Изм., % GMV 126,3 181,1 +43,3% 488,7 540,4 +10,6% Общие онлайн-продажи4 85,3 132,5 +55,4% 326,8 386,0 +18,1% Доля общих онлайн-продаж от GMV, % 67,5% 73,2% +5,7пп 66,9% 71,4% +4,6пп

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») — российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и« Эльдорадо». В периметр группы входит ИТ-компания «М.Тех», сфокусированная на разработке решений в сфере ритейла, и финтех-платформа «Директ Кредит». «М.Видео-Эльдорадо» развивает онлайн-платформу и розничную сеть из более чем 1,2 тыс. магазинов от Калининградской области до Камчатки, федеральную логистическую инфраструктуру, а также собственный маркетплейс электроники и комплиментарных товаров, что обеспечивает широкий ассортимент и быструю доступность техники на всей территории страны. Общий трафик двух сетей составляет порядка 1,2 млрд контактов в год.