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Инвестиции иркутского бизнеса в собственную инфраструктуру фиксированной связи выросли на 35%

МТС сообщает о росте спроса иркутского бизнеса на широкополосный доступ в сеть. По итогам 2023 г. количество подключений региональных компаний к фиксированной связи выросло на 32% по сравнению с 2022 г. При этом инвестиции бизнеса в собственную инфраструктуру связи выросли на 35%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Наибольшую долю пользователей широкополосного доступа (ШПД) составляют предприятия промышленной и добывающей сферы (80%), а также строительной (15%) и сферы торговли (20%).

Иркутский бизнес использует возможности ШПД в первую очередь для организации собственной корпоративной сети. Она объединяет сотрудников, удаленные офисы в единое виртуальное пространство, обеспечивая целостность и безопасность передаваемых данных. Также технологии ШПД позволяют внедрять системы видеонаблюдения и контроля удаленного доступа для соблюдения производственных норм безопасности, охраны труда и предотвращения экстренных ситуаций.

Для нужд предприятий Приангарья в 2023 г. МТС в два раза увеличила протяженность волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) по сравнению с 2022 г. Самый большой объем работ был выполнен для предприятий топливной промышленности. Сотрудники компаний получили возможность внедрения и развития передовых цифровых сервисов, от видеоаналитики и технологий на базе интернета вещей до сервисов кибербезопасности и искусственного интеллекта.

«Цифровое развитие крупных промышленных предприятий Приангарья идет семимильными шагами. Для того, чтобы компании могли внедрять инновационные проекты и умные сервисы, а также обеспечивать надежность хранения информации и высокую скорость обмена данными, необходима современная цифровая инфраструктура. Все это становится возможным при помощи широкополосного доступа в интернет. Для того, чтобы обеспечить предприятия Приангарья бесперебойными интернет-сервисами, мы продолжим развивать нашу транспортную сеть», — сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

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