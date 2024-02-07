МТС включила скоростной домашний интернет почти для 4 тыс. семей Смоленска

МТС сообщила о завершении первого этапа развития сети фиксированной связи в Смоленске в активно развивающихся новых микрорайонах. Доступ к домашнему интернету на скорости до 100 Мбит/с и сервисам МТС получили жители почти 30 многоквартирных домов, в которых проживает около 4 тыс. семей.

Специалисты МТС обеспечили скоростным домашним интернетом жителей девяти многоквартирных домов в крупных ЖК «Шоколад», «На Шевченко» и в микрорайоне Королёвка.

Также МТС провела фиксированную сеть в район новостроек – в шесть многоквартирных домов Алтуховки и Новосельцев, в дома на улице Марины Расковой и переулку Киевскому в Ленинском районе, по проспекту Строителей, улицам Маршала Соколовского, 25 Сентября и Крупской Промышленного района. В общей сложности, проводной домашний интернет, цифровое ТВ и мобильную связь МТС в них получили почти 4 тыс. семей.

Скорость проводного интернета позволит смолянам подключать к сети до 5 устройств, смотреть онлайн-фильмы, удаленно учиться и работать. Также жители этих домов смогут экономить до 40% ежемесячно на оплате цифровых сервисов, объединяя в «пакет» домашний интернет, IPTV, мобильную связь для всей семьи и онлайн-кинотеатр Kion с 200 эфирными телеканалами и тысячами фильмов.

«Сейчас особое внимание уделяем районам новостроек, куда заселяются, как правило, молодые «цифровые» семьи, которым нужен скоростной интернет со всеми его возможностями для учебы, удаленной работы, игр и развлечений. Здесь важно, что домашний роутер, особенно на верхних этажах зданий, может взять на себя роль мини-базовой станции и повысить качество голосовых звонков и скорость интернета для гаджетов. Продолжаем строительство в других районах города в районах исторической застройки, откуда также приходит много коллективных заявок от жителей. В целом развитие фиксированной сети в Смоленске для нас одна из приоритетных задач 2024 года, мы планируем продолжать строительство по всему городу и вдвое увеличить темпы работ, чтобы покрыть потребности жителей областного центра», – сказал директор МТС в Смоленской области Алексей Козин.

На сегодняшний день каждая вторая семья в Смоленске имеет доступ к скоростному домашнему интернету МТС и IPTV.