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Письма теперь можно оформить и оплатить на сайте «Почты России»

Пользователям «Почты России» больше не обязательно покупать марки в почтовом отделении, чтобы отправить письмо. С помощью сервиса «Знак онлайн оплаты» частные клиенты могут оформить заказное письмо по России и оплатить пересылку, не выходя из дома.

Знаки онлайн-оплаты – это специальный QR-код, альтернатива бумажным маркам. Для того, чтобы воспользоваться сервисом, нужно оформить и оплатить письмо на сайте «Почты». После этого информационная система сгенерирует лицевую сторону конверта с уникальным символом – клиент получит его в PDF-файле и сможет распечатать на обычном принтере на лицевой стороне конверта. Подготовленное письмо нужно передать оператору в почтовом отделении в течение 3 дней с момента оформления — приём корреспонденции займёт менее минуты.

Ранее сервисом могли воспользоваться только юридические лица, с декабря 2023 г. «Почта» распространила его и на частных лиц. В прошлом году сервисом воспользовались 18,8 тыс. юридических лиц, а количество писем, оплаченных знаками онлайн-оплаты, составило 67 млн, что на 76% выше показателя 2022 г.

«Цифровизация позволяет нам сделать удобнее даже такие традиционные сервисы, как отправка писем. Несмотря на то, что количество бумажной корреспонденции в силу развития технологий год от года снижается, услуга по-прежнему востребована у наших клиентов. Знаки онлайн-оплаты значительно экономят время людей, которые оформляют и отправляют бумажную почту», сказал директор «Продуктовой фабрики» «Почты России» Антон Нечаев.

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