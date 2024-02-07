«Самокат» автоматизировал процесс рекрутинга в компании, увеличив продуктивность менеджеров

«Самокат», онлайн-ритейлер, доставляющий продукты и товары для дома, автоматизировал найм сотрудников при помощи платформы «Поток Рекрутмент». Ее применение позволило сократить время на всех этапах рекрутинговых мероприятий. Об этом CNews сообщили представители компании «Поток».

Ранее процесс найма сотрудников в «Самокате» не был автоматизирован и отнимал время менеджера на рутинные задачи по внесению всех данных вручную. Запрос на поиск сотрудника передавался в отдел HR, где рекрутер размещал вакансии, отбирал резюме кандидатов, назначал собеседования и вел расчет воронки подбора. Теперь благодаря автоматизации, вся работа рекрутеров и заказчиков ведется в «режиме одного окна». На данный момент, подбором персонала занимается HR-команда из 90 человек.

Вакансия в один клик публикуется на джоб-бордах, а все отклики попадают в систему. С помощью системы формируется единая база кандидатов с полной историей взаимодействия, где любой участник приема сотрудника на работу может оставить комментарий.

Благодаря настройке системы процесс стал более понятным для заказчиков и рекрутеров.

За 2023 г. «Самокат» достиг следующих показателей: в несколько раз увеличилось количество закрытых вакансий в месяц; системой пользуется более 950+ руководителей-заказчиков.

«Конкуренция на рынке труда становится все более интенсивной. Автоматизация рекрутинга является для нас не просто удобной опцией — она стала необходимостью. Позволяя нам оптимизировать процессы подбора, она значительно ускоряет и улучшает нашу способность привлекать и оценивать таланты», — сказала Ольга Борискина, руководитель бизнес найма в «Самокате».

«Автоматизация рекрутинга помогает оптимизировать процессы подбора, когда в компании есть административный, массовый и точечный подбор. Это освободит рекрутеров от рутинных задач, отнимающих в среднем два-три рабочих часа в день, и позволяет компании быстро найти лучших кандидатов», — отметил Максим Королев, руководитель направления «Подбор» HR-Tech-компании «Поток».

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«Самокат» — онлайн-ритейлер. Сервис доставляет продукты, товары для дома, косметику и парфюмерию от 15 минут в 115 городах России. В каждом районе есть свой даркстор, поэтому заказы приносят так быстро. В линейке «Самоката» — 2500 SKU, включая 1000 уникальных товаров собственной торговой марки. Под своим брендом онлайн-ритейлер выпускает продукты, уходовые средства, бытовую химию и товары для животных.

«Поток» – российская компания-разработчик HRtech-решений. Существует с 2017 г. Решения «Поток» помогают компаниям автоматизировать подбор персонала, исследовать вовлеченность и оценивать компетенции сотрудников, адаптировать и обучать новичков.