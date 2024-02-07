В CRM-системе Talantix от hh.ru теперь мгновенно сохраняются резюме с GitHub и ArtStation

Talantiх — рекрутинговая СRM-система от hh.ru — расширила возможности работы с резюме со сторонних джоб-сервисов, особенно востребованных среди компаний, ведущих подбор ИТ-специалистов и дизайнеров, и представила усиленную версию собственного расширения для браузеров, с помощью которого привлекать кандидатов на открытые вакансии станет быстрее и эффективнее. Об этом CNews сообщили представители Talantiх.

Сегодня без ИТ-специалистов не обходится ни одна отрасль экономики — в промышленности, ретейле, логистике, банковском секторе разработчики внедряют технологические решения, создают программы учета и контроля бизнес-процессов, удобные сервисы для конечных пользователей. А в ИТ-индустрии они — ключевые специалисты, от которых зависит успешность продукта на рынке, а порой и развитие цифровых технологий в целом.

Talantix и раньше помогал компаниям-работодателям в ведении ИТ-подбора. Теперь же добавлять профили разработчиков и дизайнеров можно и c GitHub и ArtStation.

Технологии CRM-системы Talantiх распознают информацию из профиля пользователя этих сервисов, соотнесут ее по полям и сохранят в CRM-системе Talantix в виде предусмотренной карточки кандидата — со всеми инструментами для связи, оценки, согласования с заказчиком подбора. В автоматизированной HR-аналитике источник кандидата также учтется, что позволит, например, оценить эффективность канала привлечения, откалибровать стратегию ИТ-подбора и работы над открытыми вакансиями.

«Свежее исследование технобрендов российских компаний, проведенное hh.ru, показало, что три главных канала для поиска работы у ИТ-специалистов разных грейдов — это hh.ru (43%), рекомендации друзей и знакомых (18%), а также получение предложений от компаний напрямую (14%). Шаблон поиска кандидатов профессионального сорсера сегодня — это найти упоминание о нужном техническом специалисте в открытых источниках и связаться с ним напрямую для обсуждения открытой вакансии. GitHub и ArtStation — как раз среди востребованных и популярных каналов, которые активно используются в сорсинге. Поэтому мы решили добавить их в наше расширение для браузеров, чтобы облегчить труд ИТ-рекрутеров по переносу данных кандидатов в свою базу резюме. С использованием Кнопки импорта резюме Talantix рекрутер экономит свое время и в момент добавления кандидата в воронку подбора, и оптимизирует его в перспективе: так, вместе с командой подбора компании сможет переиспользовать накапливаемые данные и сохраненные резюме в работе над будущими вакансиями. ак, когда компании потребуются технические специалисты вновь, можно будет быстро найти кандидата уже в своей базе, изучить историю коммуникации с ним в прошлом и связаться с ним для предложения новой позиции. По примеру одного из наших клиентов, компании-работодателя, которая ведет регулярный найм технических специалистов, каждого пятого нанимаемого сотрудника, команда подбора находит и привлекает уже из собственной накопленной базы резюме, – сказала Марина Хадина, директор по развитию CRM-системы Talantix.

Возможности этого инструмента оценят не только рекрутеры, но и заказчики подбора — руководители ИТ- и дизайн-команд.

Так, при импорте профиля нужного кандидата с этих сервисов в Talantix вместе с фото, информацией о профессиональных интересах, опыте, контактными данными добавятся и ссылки на портфолио, собственные репозитории и проекты, если их указал кандидат в своем профиле.

Нанимающий руководитель может как самостоятельно добавить кандидатов в воронку открытой вакансии в Talantix (для этого ему нужно предоставить права рекрутература в системе), так и согласовывать кандидатов, которых нашел ИТ-рекрутер: например, перейти по сохраненным ссылкам, оценить навыки кандидата и мгновенно предоставить обратную связь.

Расширение Talantix работает во всех популярных в России браузерах: «Яндекс Браузер», Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge. Установить его можно из магазина расширений указанных браузеров.

С помощью кнопки импорта команды подбора могут пополнять собственную базу и мгновенно сохранять в Talantix резюме кандидатов с hh.ru, «Авито Работы», «Работы.ру», Farpost.ru, SuperJob.ru, Joblab.ru, LinkedIn.com, «Хабр Карьеры» («Мой круг»), Github.com, Artstation.com, Facultetus.ru и Trudvsem.ru.

Воспользоваться новым инструментом могут пользователи CRM-системы Talantix с ролями Администратора и Рекрутера, которые также зарегистрированы на GitHub и ArtStation — согласно политике использования этих сервисов.

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GitHub — международная платформа для хостинга ИТ-проектов и совместной разработки. Здесь компании и частные лица размещают свои репозитории — хранилища с данными, файлами и кодом. Кроме размещения кода, пользователи могут общаться, комментировать правки друг друга, а также следить за новостями знакомых.

ArtStation — международная платформа, которая предоставляет возможности художникам, иллюстраторам, дизайнерам со всего мира продемонстрировать свое портфолио, искать работу и новых клиентов.

Рекрутинговая CRM-система Talantix является частью экосистемы hh.ru — аккредитованной ИТ-компании и входящей в реестр отечественного ПО. Пользователями Talantix являются компании-работодатели из технологичных, производственных, торговых и других сфер, ежедневно использующие инструменты автоматизации процесса найма персонала и интеграции с популярными работными сервисами, мессенджерами.