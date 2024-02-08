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Более 8,5 тыс. жителей Мордовии получили доступ к 4G «МегаФона»

Скоростной мобильный интернет распробовали абоненты оператора в 27 малых населенных пунктах республики. Теперь их жители могут пользоваться онлайн-сервисами, которые для горожан уже давно стали обыденными — госуслуги, дистанционная запись к врачу, веб-ресурсы для работы, образовательные курсы, развлечения. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

«МегаФон» охватил техническими работами по улучшению качества связи села и поселки, где проживают от 180 до 600 человек. В числе районов, у жителей которых на экранах смартфонов впервые появился значок «МегаФона», — Атяшевский, Большеигнатовский, Дубенский, Ельниковский, Зубовополянский, Ковылкинский, Краснослободский, Рузаевский, Старошайговский и Теньгушевский.

Всем жителям этих территорий доступны современные цифровые сервисы, в том числе технология VoLTE, которая обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение — абонент может без потери качества сигнала одновременно общаться по телефону и серфить в Сети.

«Мы отмечаем высокую потребность в услугах связи в малых населенных пунктах. В селах и поселках республики год к году на 22% выросло потребление трафика, а количество цифровых звонков с технологией VoLTE увеличилось на 10%. Сейчас средняя скорость мобильного интернета в поселениях, в которых проведены работы, составляет 20 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы пользователи с комфортом могли смотреть фильмы в онлайн‑кинотеатрах и обмениваться снимками в семейных чатах», — сказал директор «МегаФона» в Мордовии Валерий Борунов.

Качество телеком-услуг оценят не только местные жители, но и те, кто приезжают сюда из крупных населенных пунктов, чтобы отдохнуть на свежем воздухе. Так, полюбившиеся горожанам села Уголок и Николаевка, недавно подключенные к сети «МегаФона», расположены возле лесов. Здесь гости могут рыбачить, собирать грибы и ягоды, и при этом всегда оставаться на связи с родными.

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«МегаФон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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