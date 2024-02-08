«Кинопоиск» адаптировал сервис для незрячих пользователей и добавил тифлокомментарии более чем к 60 фильмам и сериалам

«Кинопоиск» добавил тифлокомментарии к популярным фильмам и сериалам и адаптировал сервис для незрячих пользователей. Теперь пользователям доступны все ключевые сценарии — воспроизведение видео, просмотр информации о фильме или сериале, а также подборок на главной странице. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Для людей с особенностями зрения «Кинопоиск» добавил возможность увеличить шрифт, скрыл декоративные графические элементы, добавил текстовые описания функций, чтобы пользователи могли перемещаться по интерфейсу на слух, используя популярные программы экранного доступа (скринридеры).

Важная часть адаптации сервиса для незрячих пользователей — добавление тифлокомментариев к популярным фильмам и сериалам, а также к оригинальным проектам «Кинопоиска». Тифлокомментарии — это короткие описания персонажей, действий и обстановки в фильмах и сериалах, которыми сопровождается обычная аудиодорожка. Они зачитываются в паузы и описывают, что происходит на экране.

Тифлокомментарии позволяют незрячим и слабовидящим пользователям погрузиться в контекст происходящего и не упустить важные детали.

Сейчас в онлайн-кинотеатре доступно более 60 фильмов и сериалов с тифлокомментариями. В их числе классика «Мосфильма», детские мультфильмы и сказки, популярные на платформе новинки и собственные проекты «Кинопоиска», такие сериалы как «Иные», «Цикады», «Кибердеревня».

Все будущие оригинальные проекты «Кинопоиска» будут выходить с тифлокомментариями. Чтобы пользователи могли легко найти фильмы и сериалы с тифлокомментариями, на главной странице «Кинопоиска» размещены специальные подборки и списки фильмов, мультфильмов и сериалов. Также «Кинопоиск» получил поддержку программ экранного доступа, которые вслух зачитывают текст с экрана — VoiceOver и TalkBack.

Сейчас тифлокомментарии доступны в веб-версии «Кинопоиска» и в Android-приложении, чуть позднее появится поддержка и на iOS.

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«Яндекс» развивает различные инициативы для повышения доступности сервисов, чтобы ими мог воспользоваться любой желающий, несмотря на наличие каких-либо особенностей здоровья. Так, «Кинопоиск» стал 13-м сервисом «Яндекса», адаптированным для незрячих и слабовидящих — ранее свои приложения адаптировали «Яндекс Музыка», «Букмейт» и др.

«Кинопоиск» — онлайн-кинотеатр и медиа о кино. Аудитория онлайн-кинотеатра, где выходили оригинальные сериалы сервиса «Король и Шут», «Нулевой пациент», «Кибердеревня», «Беспринципные» и другие проекты, превышает 11 млн смотрящих подписчиков. Фильмы и сериалы, а также спорт, музыка, редакционный видеоконтент и музыкальные клипы доступны по подписке «Яндекс Плюс».