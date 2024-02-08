МТС раскинула «ковер» LTE в Навашине

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о расширении покрытия сети LTE в Навашине – городе корабелов, расположенном на границе с Владимирской областью. Благодаря установке дополнительного телеком-оборудования удалось увеличить емкость сети на территории самого крупного предприятия Навашинского городского округа, а также в жилых районах. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сеть LTE МТС охватывает также социально значимые объекты: школы, детские сады, больницу, почтовые отделения, ледовый дворец, торговый центр, парк, автовокзал. Проведенные работы позволили обеспечить высокую скорость мобильного интернета, которая даже в часы пик дает возможность пользователям загружать контент в соцсетях, смотреть фильмы в хорошем качестве, общаться по видеосвязи, учиться или играть в онлайн-игры, а также прибегать к необходимым банковским приложениям и Госуслугам.

Кроме того, промышленные предприятия моногорода теперь могут внедрять современные технологии, повышающие эффективность производства: подключать передовые цифровые сервисы и устройства, работающие на базе интернета вещей для удаленного мониторинга оборудования или учета потребления ресурсов, использовать умную видеоаналитику, контролирующую соблюдение норм производственной безопасности, задействовать облачные технологии.

«Расширение покрытия сети является результатом постоянного развития и усовершенствования нашей инфраструктуры, а также желания обеспечить жителям региона доступ к качественным услугам связи. При этом бесшовное или ковровое покрытие LTE позволяет абонентам непрерывно пользоваться высокоскоростным интернетом, а значит и цифровыми сервисами для работы, обучения и развлечений в любой точке Навашина», - отметил директор филиала МТС в Нижегородской области Дмитрий Бобиков.

Навашино – один из городов Нижегородской области, в котором проживает около 15 тыс. человек. Город основан в 1957 г. благодаря строительству судоверфи. Судостроение как отправная точка развития населенного пункта и по сей день остается визитной карточкой города.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.