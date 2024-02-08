Предприниматели воспользовались сервисами МСП.РФ четыре миллиона раз

За два года существования цифровой платформы МСП.РФ к ее сервисам и продуктам предприниматели обратились более 4 млн раз, из них в 2023 г. — более 2,9 млн раз. Сервисами платформы за это время воспользовались более 4,3 тыс. калужских предпринимателей. При этом частота использования сервисов одним пользователем за прошлый год выросла более чем на 30%. Об этом сообщил Первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов.

«За два года работы цифровая платформа МСП.РФ стала востребованным механизмом взаимодействия малого и среднего бизнеса с государством, получения мер поддержки и обратной связи. Сегодня на платформе зарегистрировано уже более 670 тыс. пользователей. За прошедший год их количество выросло вдвое», — сказал Андрей Белоусов.

В числе основных итогов работы цифровой платформы МСП.РФ за два года — переход от заявительного порядка к проактивному адресному подбору мер поддержки и услуг. Он позволяет в том числе приоритизировать для пользователя подходящие меры, предложить их в индивидуальном порядке и предоставить список стоп-факторов, препятствующих получению поддержки на данный момент.

«В основе адресного подбора мер лежит цифровой профиль, запущенный на МСП.РФ в декабре 2022 г. За прошедшее время данные профиля более 150 тыс. раз использовались для получения услуг и мер поддержки через цифровую платформу. Функционалом профиля воспользовались свыше 14 тыс. предпринимателей, — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. — Сервисы, инструменты и контент цифровой платформы постоянно совершенствуются. Для этого мы используем обратную связь с бизнесом, в том числе результаты ежегодного тестирования сервисов совместно с пользователями МСП.РФ».

За 2023 г. среди пользователей МСП.РФ стало в два раза больше самозанятых, а юрлиц и ИП — более чем на 70%. По-прежнему наибольший интерес к цифровой платформе проявляют предприниматели, занимающиеся торговлей. На втором месте — бизнес из обрабатывающих производств, число его представителей на МСП.РФ увеличилось в 1,7 раза.

Вдвое за 2023 г. выросло количество пользователей платформы из таких отраслей, как строительство, транспортировка и хранение, гостиницы и общепит, сельское хозяйство, здравоохранение и соцуслуги.

Бизнесу из всех 89 регионов доступно на МСП.РФ свыше тысячи региональных мер поддержки и более 30 сервисов.

Напомним, цифровая платформа для малого и среднего бизнеса разработана корпорацией МСП и Минэкономразвития в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Его инициировал Президент Владимир Путин.

«Агентство развития бизнеса» учреждено в январе 2018 г. Министерством экономического развития Калужской области с целью создания комфортной бизнес-среды для реализации проектов на территории региона. В 2019 г. на базе агентства открыт центр оказания услуг «Мой бизнес». Агентство реализует национальные проекты: «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт», «Производительность труда». Основной целью национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» является поддержка бизнеса на всех этапах его развития — от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Реализация нацпроекта помогает создать лучшие условия для предпринимателей — организовать обучение, обеспечить поддержку в получении льготных кредитов и грантов, поиске новых рынков сбыта, помочь им в развитии собственного дела. Основные направления деятельности агентства: консультирование бизнеса, сопровождение проектов, обучение предпринимателей. Калужская область — регион, где созданы благоприятные условия для ведения бизнеса: предусмотрены субсидии, гранты и различные преференции; совершенствуется логистика и инфраструктура.