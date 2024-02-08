«СберТранспорт» запустил удобный и безопасный сервис переезда под ключ в «Домклик»

Платформа для управления транспортными процессами «СберТранспорт» и сервис недвижимости «Домклик» запустили услугу переезда под ключ. Она помогает организовать переезд: вызвать грузчиков и грузовой транспорт, заказать коробки и упаковочный материал. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Сервис предлагает несколько готовых решений на основе типового метража квартир. Также можно сформировать заказ вручную и самостоятельно выбрать все необходимые опции.

Михаил Сусов, вице-президент, директор департамента недвижимости и эксплуатации Сбербанка: «Мы продолжаем развивать нашу инновационную платформу "СберТранспорт", которая позволяет управлять полным жизненным циклом заказа транспортных услуг в одном окне. Платформа экономит бюджет, автоматизирует процессы, снижает операционные риски и подходит компаниям любой отрасли и любого масштаба. А теперь не только компаниям, но и частным лицам. Интеграция "СберТранспорта" с "Домклик" делает переезд проще, ведь это тоже процесс, который можно и нужно автоматизировать».

Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка: «В "Домклик" мы стремимся предложить людям решать все вопросы с недвижимостью удобно, технологично и дружелюбно. Мы рады, что благодаря партнерству с коллегами из "СберТранспорта", такой важный этап как переезд, стал для наших клиентов максимально простым, быстрым и безопасным процессом».

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«Домклик» от Сбербанка — сервис недвижимости. С «Домклик» все участники рынка могут решить свои вопросы с недвижимостью. Онлайн можно купить, продать или сдать в аренду недвижимость, оформить ипотеку, зарегистрировать сделку в электронном виде и безопасно провести расчеты между покупателем и продавцом. Сервис посещает более 13 млн пользователей ежемесячно. В базе «Домклик» содержится более 2 млн объявлений.