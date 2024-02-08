CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Яндекс 360 для бизнеса»: новые возможности в партнерской программе

«Яндекс 360 для бизнеса» улучшил условия в партнерском канале и увеличил суммарный заработок партнеров на 40%. Доход от продажи виртуального офиса вырастет за счет изменения соотношения базовой премии и премии за регистрацию сделки, а также дополнительного вознаграждения за выполнение плана продаж. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В экосистеме сервисов «Яндекс 360 для бизнеса» собраны инструменты, помогающие организовать работу целой команде: корпоративная «Почта», «Диск» для хранения файлов, «Телемост» с видеозвонками, «Документы», «Мессенджер», «Рассылки», «Заметки» и «Календарь». Они позволяют вести переписку, планировать встречи, проводить онлайн-совещания, создавать документы разных форматов, совместно с командой работать над ними и многое другое, что сделает бизнес-коммуникации как внутри компании, так и с внешними партнерами наиболее эффективными.

Помимо изменения размера премии и ее структуры «Яндекс 360 для бизнеса» дифференцировал компетенции партнеров и присвоили им статусы: «Авторизованный», «Эксперт» и «Профессионал». Каждому уровню соответствует определенный набор критериев и преимуществ, включая возможности для маркетингового продвижения, ранний доступ к обновлениям продукта и новым функциям, предоставление специальной поддержки со стороны вендора и другие выгоды. Новые статусы открывают дополнительные перспективы для развития бизнеса партнеров и повышения доходов от продажи сервисов облачной экосистемы клиентам во всех отраслях и индустриях.

«Мы уделяем большое внимание развитию партнерской программы и постоянно работаем над ее улучшением, чтобы выстраивать максимально эффективное и взаимовыгодное сотрудничество. Востребованность нашей экосистемы неизменно растет – в 2023 г. мы перешагнули рубеж в 120 тыс. корпоративных клиентов и расширили партнерский канал – за год к нам присоединилось более 200 партнеров. Уверен, что новые опции в партнерском канале позволят нам нарастить его аудиторию, обеспечить развитие совместного сервисного бизнеса с более высокой рентабельностью и усилить конкурентные преимущества продукта среди других SaaS-решений на рынке», – отметил Александр Чеснавский, коммерческий директор «Яндекс 360 для бизнеса».

***

«Яндекс 360 для бизнеса» — это виртуальный офис, в котором собраны все необходимые сервисы, упрощающие работу и деловое общение: «Почта», «Диск» для хранения файлов, «Телемост» с видеозвонками, «Документы», «Мессенджер», «Рассылки», «Заметки» и «Календарь». Они позволяют вести переписку, планировать время, проводить видеовстречи, вести совместную работу над файлами, управлять коммуникацией с клиентами и партнерами и др. Есть несколько тарифов «Яндекс 360 для бизнеса»: «Базовый», «Оптимальный» и «Расширенный», которые организации выбирают в зависимости от бизнес-потребностей и задач сотрудников.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Тигран Саркисов, X5: Генеративный ИИ компенсирует недостаток специалистов

Компании Yandex будет пять лет запрещено работать в России

Артем Кострюков, Test IT: Отечественный ИТ-рынок не должен смотреть в сторону заграничных решений

Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 27 февраля 2024 года

«Росатом» внедрил систему для автоматизации науки

Завершен первый этап создания всероссийского супер-антивируса

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Функции и возможности Wi-Fi-роутеров, за которые стоит платить в 2024 году

Нейросети для самых необычных задач: от озвучки до поиска двойников

Где слушать музыку бесплатно: 7 лучших сервисов в 2024 году

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году

Обнаружена одна из самых гигантских черных дыр в истории — она более чем в 30 миллиардов раз больше Солнца

Неожиданно сложная история развития крокодилов: ученые выяснили, как появились выжившие виды
Показать еще