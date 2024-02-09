МТС завершила строительство ВОЛС в Большом Камне

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о запуске высокотехнологичной волоконно-оптической линии связи в Большом Камне. Новая ВОЛС соединяет более 80% базовых станций МТС в городе, а ее продолжительность составляет около 7 километров. Запуск оптоволокна позволит увеличить скорость мобильного интернета в среднем на 25%, а также станет надежной инфраструктурой для реализации цифровых проектов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новая телеком-инфраструктура позволит эффективно развивать на территории Большого Камня цифровые решения экосистемы МТС - видеонаблюдение и видеоаналитику, интернет вещей, мониторинг транспорта и облачные технологии для корпоративных клиентов. Так, ранее МТС в Большом Камне реализовала проект по цифровизации Народного парка и спортивной площадки при помощи комплексной системы интеллектуального видеонаблюдения и звукового оповещения. Благодаря запуску новой ВОЛС, технических возможностей для развития инновационных решений станет еще больше.

Запуск оптоволоконной линии связи также позволит повысить отказоустойчивость сети и скорость мобильного интернета для абонентов. Теперь жители и гости города смогут с большим комфортом пользоваться самыми современными интернет-сервисами - онлайн-кинотеатром, электронной библиотекой, видеосервисами, образовательными и музыкальными приложениями.

«Большой Камень — один из крупнейших промышленных центров Приморья и город с растущим населением, где постоянно увеличиваются объемы потребления цифровых услуг. Поэтому мы продолжаем активно развивать и совершенствовать телекоммуникационную инфраструктуру в городе. В целом, значительные усилия в регионе мы направляем на строительство волоконно-оптических линий связи. Так, в сентябре 2023 г. мы запустили 40-километровую ВОЛС на остров Русский. Также запущена волоконно-оптическая линия связи Волчанец — Южно-Морской, что позволит улучшить качество связи в летнее время на пляжах Ливадии», — отметила директор филиала МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.