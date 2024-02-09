Спрос на финансовые сервисы Tele2 увеличился на 20% за год

Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал динамику использования финансовых сервисов и выявил наиболее востребованные продукты в 2023 г. Число клиентов финсервисов выросло на 20% по итогам года. Самый активный рост показала услуга «Автоконсьерж» – количество подключивших ее абонентов увеличилось в четыре раза. Об этом CNews сообщили представители Tele2.

Tele2 регулярно пополняет список финансовых сервисов новыми услугами. В 2023 г. оператор совместно с партнерами разработал платформу «Экосистема здоровья», запустил оплату проезда по ЦКАД со счета мобильного телефона и услугу «Налоговый консультант». Tele2 также предложила своим клиентам оформить КАСКО по другим правилам.

Сейчас абонентам Tele2 доступно более 20 предложений от разных партнеров по страхованию, инвестициям, банковским продуктам и сервисам для жизни и здоровья. Общий прирост пользователей услуг финсервисов за 2023 г. составил 20%.

Абоненты Tele2 стали на 27% больше покупать сертификаты зарубежных сервисов. Самым большим спросом пользовались сертификаты Spotify, Steam, PlayStation, PUBG Mobile и Tango. Оператор запустил услугу в 2022 г. в ответ на запрос клиентов, которые потеряли доступ к привычным приложениям.

Наибольший интерес клиенты Tele2 проявляют к сегменту сервисов, которые приходят на помощь абонентам в различных ситуациях в повседневной жизни. Так, количество абонентов, подключивших услугу «Автоконсьерж» (круглосуточная помощь на дорогах), за последний год увеличилось в четыре раза. Также был заметен рост среди других услуг для автомобилистов: количество оплат со счета мобильного телефона за проезд по ЦКАД увеличилось на 30%. Страховым партнерским продуктом ОСАГО воспользовались в два раза больше человек, чем годом ранее. Также вдвое выросло число клиентов услуги «Защита телефона» (ремонт в случае поломки гаджета). Спрос на услугу «ИТ-помощник» стал больше в 3,7 раза.

В конце 2023 г. в рамках сервиса «Социальная помощь» была запущена новая услуга «Налоговый консультант». Она позволяет клиентам Tele2 получить консультацию по любым налоговым вопросам – помощь в заполнении документации, в том числе 3-НДФЛ, или с вариантами оплаты просроченной налоговой задолженности. Услуга показала максимально высокую конверсию – 25% новых клиентов подключили сервис в декабре, после запуска нового функционала.

Tele2 также налаживает партнерство с банками, что позволяет клиентам пользоваться дебетовыми и кредитными картами на выгодных условиях. Анализ аудитории показал, что в 2023 г. абоненты оператора получили на 20% больше карт партнеров, чем в 2022 г.

Андрей Копытко, директор по развитию дополнительных сервисов и мобильного информирования: «Секрет увеличения спроса на финансовые сервисы Tele2 – в налаживании эффективного партнерства с другими компаниями, что помогает создать максимально выгодный для клиента продукт. При разработке финсервисов мы опираемся на предпочтения абонентов. Наша цель – сделать так, чтобы список продуктов оператора и наших партнеров поддерживал интересы клиентов во всех сферах жизни: от сервисов здоровья до страхования имущества. Так, каждый может в любой момент обратиться к Tele2 и закрыть конкретную проблему».

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Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 г. Компания оказывает услуги в 69 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2022 г. абонентская база компании составила 48,1 млн пользователей (с учетом MVNO «Ростелекома»). Продуктовый портфель Tele2 включает предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов.