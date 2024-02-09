CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

Владимир Ефимов: мини-аукционы на портале поставщиков помогли городу сэкономить семь миллиардов рублей

Москва проводит закупки малого объема на портале поставщиков в формате котировочных сессий — мини-аукционов, которые длятся три, шесть или 24 ч. Такие процедуры помогли городу сэкономить за прошлый год семь млрд руб. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Через котировочные сессии московские заказчики могут проводить закупки малого объема, то есть приобретать товары на сумму до пяти млн руб., а работы и услуги — до трех млн руб. В 2023 г. на портале поставщиков было опубликовано более 194 тыс. котировочных сессий на 44,2 млрд руб. За счет снижения начальной цены в ходе таких закупок город сэкономил семь млрд руб. По итогам 2022 г. экономия составила 6,2 млрд руб.», — сказал Владимир Ефимов.

Котировочные сессии длятся три, шесть или 24 ч. В течение этого времени поставщики могут конкурировать друг с другом, постепенно снижая установленную изначально цену. Такой формат позволяет городским учреждениям приобретать продукцию по выгодной цене, а поставщикам — получать доступ к госзаказам и быстро заключать контракты. Участвовать в мини-аукционах могут не только московские предприниматели: около трети контрактов по результатам таких закупок заключается с поставщиками из других регионов.

«В сентябре 2023 г. у московских заказчиков появилась возможность проводить с помощью котировочных сессий совместные закупки — то есть объединять свои потребности в продукции и проводить одну, более крупную процедуру на несколько организаций. Это помогает привлекать к закупкам больше поставщиков и экономить бюджетные средства. Только за первые четыре месяца с момента появления такой возможности город провел на Портале поставщиков 1,3 тыс. совместных котировочных сессий, что позволило сэкономить 90,9 млн руб.», — сказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Чтобы предпринимателям было проще и удобнее направлять ценовые предложения для участия в мини-аукционах, на портале работает бот автоматических ставок. Сервис позволяет участвовать сразу в нескольких котировочных сессиях, не мешая другим поставщикам вносить свои предложения.

Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, для адаптации новых пользователей в 2023 г. на ресурсе запустили первый этап бесплатного обучающего сервиса «Школа поставщика». Сейчас пользователям доступно обучение по котировочным сессиям: программа курса позволяет узнать о механизме проведения мини-аукциона и принять участие в тренировочной сессии. Курс полезен и новым пользователям, и предпринимателям, ранее не принимавшим участие в котировочных сессиях. В 2024 г. запланировано добавление еще нескольких обучающих курсов: по работе с каталогом продукции и электронному исполнению контрактов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что каталогу товаров портала поставщиков исполнилось пять лет. Ежедневно в него добавляется до трех тыс. новых позиций.

Портал поставщиков был создан в 2013 г. для автоматизации закупок малого объема. На данный момент на платформе работают заказчики из 40 регионов России и свыше 325 тыс. поставщиков со всей страны, каталог продукции на Портале поставщиков насчитывает 2,6 млн уникальных наименований. Ежедневно на ресурсе заключается около 1,5 тыс. контрактов.

Для поддержки пользователей в субъектах России открываются представительства, где специалисты обучают работе на площадке, отвечают на вопросы заказчиков и поставщиков, проводят очные встречи, собирают предложения по доработке функционала и решению технических проблем. Также пользователи могут обратиться в службу поддержки по единому федеральному номеру: 8 800 303–12–34 (бесплатно для звонков из других городов) или оставить обращение на портале поставщиков.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Ксения Позднякова, «Самолет»: Строительная отрасль не консолидирована — отсюда и низкий уровень цифровой зрелости

Умер президент HeadHunter, 15 лет руководивший компанией

Денис Пащенко, STEP LOGIC: Госсектор и крупные корпорации остаются наиболее уязвимой мишенью для киберпреступников

Россиян лишают важной «фишки» iPhone, остро необходимой в период санкций. Решения нет. Опрос

Под напряжением: участники конференции по энергорезервированию обсудили, где взять новые аккумуляторы и что делать со старыми

Американцы избавляются от акций Yandex

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Умные часы, которые не подведут: лучшие защищенные модели

Функции и возможности Wi-Fi-роутеров, за которые стоит платить в 2024 году

Нейросети для самых необычных задач: от озвучки до поиска двойников

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году

Обнаружена одна из самых гигантских черных дыр в истории — она более чем в 30 миллиардов раз больше Солнца

Неожиданно сложная история развития крокодилов: ученые выяснили, как появились выжившие виды
Показать еще