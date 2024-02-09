Владимир Ефимов: мини-аукционы на портале поставщиков помогли городу сэкономить семь миллиардов рублей

Москва проводит закупки малого объема на портале поставщиков в формате котировочных сессий — мини-аукционов, которые длятся три, шесть или 24 ч. Такие процедуры помогли городу сэкономить за прошлый год семь млрд руб. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Через котировочные сессии московские заказчики могут проводить закупки малого объема, то есть приобретать товары на сумму до пяти млн руб., а работы и услуги — до трех млн руб. В 2023 г. на портале поставщиков было опубликовано более 194 тыс. котировочных сессий на 44,2 млрд руб. За счет снижения начальной цены в ходе таких закупок город сэкономил семь млрд руб. По итогам 2022 г. экономия составила 6,2 млрд руб.», — сказал Владимир Ефимов.

Котировочные сессии длятся три, шесть или 24 ч. В течение этого времени поставщики могут конкурировать друг с другом, постепенно снижая установленную изначально цену. Такой формат позволяет городским учреждениям приобретать продукцию по выгодной цене, а поставщикам — получать доступ к госзаказам и быстро заключать контракты. Участвовать в мини-аукционах могут не только московские предприниматели: около трети контрактов по результатам таких закупок заключается с поставщиками из других регионов.

«В сентябре 2023 г. у московских заказчиков появилась возможность проводить с помощью котировочных сессий совместные закупки — то есть объединять свои потребности в продукции и проводить одну, более крупную процедуру на несколько организаций. Это помогает привлекать к закупкам больше поставщиков и экономить бюджетные средства. Только за первые четыре месяца с момента появления такой возможности город провел на Портале поставщиков 1,3 тыс. совместных котировочных сессий, что позволило сэкономить 90,9 млн руб.», — сказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Чтобы предпринимателям было проще и удобнее направлять ценовые предложения для участия в мини-аукционах, на портале работает бот автоматических ставок. Сервис позволяет участвовать сразу в нескольких котировочных сессиях, не мешая другим поставщикам вносить свои предложения.

Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, для адаптации новых пользователей в 2023 г. на ресурсе запустили первый этап бесплатного обучающего сервиса «Школа поставщика». Сейчас пользователям доступно обучение по котировочным сессиям: программа курса позволяет узнать о механизме проведения мини-аукциона и принять участие в тренировочной сессии. Курс полезен и новым пользователям, и предпринимателям, ранее не принимавшим участие в котировочных сессиях. В 2024 г. запланировано добавление еще нескольких обучающих курсов: по работе с каталогом продукции и электронному исполнению контрактов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что каталогу товаров портала поставщиков исполнилось пять лет. Ежедневно в него добавляется до трех тыс. новых позиций.

Портал поставщиков был создан в 2013 г. для автоматизации закупок малого объема. На данный момент на платформе работают заказчики из 40 регионов России и свыше 325 тыс. поставщиков со всей страны, каталог продукции на Портале поставщиков насчитывает 2,6 млн уникальных наименований. Ежедневно на ресурсе заключается около 1,5 тыс. контрактов.

Для поддержки пользователей в субъектах России открываются представительства, где специалисты обучают работе на площадке, отвечают на вопросы заказчиков и поставщиков, проводят очные встречи, собирают предложения по доработке функционала и решению технических проблем. Также пользователи могут обратиться в службу поддержки по единому федеральному номеру: 8 800 303–12–34 (бесплатно для звонков из других городов) или оставить обращение на портале поставщиков.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика».