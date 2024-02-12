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Четыре из пяти платежей за услуги ЖКХ через Сбербанк производятся в Москве онлайн

Жители Москвы все чаще оплачивают услуги ЖКХ с помощью «Сбербанк Онлайн». В 2023 г. доля онлайн-платежей выросла на 3%, по сравнению с предыдущим годом, и составила более 81% от общего объема транзакций в сфере ЖКХ в Московском банке Сбербанка. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка: «Сбер максимально упростил оплату коммунальных услуг. В "Сбербанк Онлайн" информация о начислениях за услуги ЖКХ доступна на одной вкладке, при этом совершить платеж можно всего за несколько кликов. Кроме того, наши клиенты могут вернуть на свой счет часть денег, потраченных на оплату услуг ЖКХ, обменяв накопленные ранее бонусы "СберСпасибо"».

Оплатить онлайн жилищно-коммунальные и государственные услуги, заплатить за образование, интернет, телевидение и другие сервисы в Сбере можно различными способами, например, отсканировать QR-код на квитанции, зайдя в раздел «Платежи»: приложение автоматически подставит в форму все необходимые реквизиты, и клиенту останется только подтвердить транзакцию. Если квитанция не содержит QR, можно выбрать нужного поставщика услуг из списка либо оплатить услугу, введя реквизиты вручную.

В мобильном приложении банка, помимо оплаты, можно настроить автоплатеж, и тогда деньги в пользу поставщика услуг будут ежемесячно списываться с выбранной клиентом карты в соответствии с суммой квитанции. При этом за сутки до исполнения платежа клиент получит уведомление о планируемом списании и сможет при необходимости отменить его.

В «Сбербанк Онлайн» хранится история всех операций клиента, по любому платежу можно распечатать чек и получить справку-подтверждение.

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