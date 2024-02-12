CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«МегаФон» разогнал мобильный интернет на популярном курорте в Чечне

Абоненты «МегаФона» в Серноводском районе Чечни теперь пользуются устойчивой голосовой связью и мобильным интернетом, максимальная скорость которого достигает 110 Мбит/с. Оператор установил телеком-оборудование в бальнеологической здравнице региона.

Согласно переписи населения, только в районном центре, селе Серноводском, проживает более 12 тыс. человек. Все абоненты благодаря новым объектам инфраструктуры теперь могут еще быстрее скачивать треки с музыкальных сервисов, загружать фильмы и сериалы в формате Full HD за считанные минуты. Улучшения заметны и в голосовой связи. На территории всего района республики стала доступна технология VoLTE, которая гарантирует высокое качество передачи звука и при этом позволяет оставаться в интернете во время разговора.

Серноводский район – известный в России курорт. В XVIII веке здесь обнаружили 6 источников минеральной воды. На лечение ежегодно приезжают около 50 тыс. человек. Согласно обезличенным данным аналитиков «МегаФона», больше всего ценителей местной целебной грязи прибывают сюда из Ингушетии, Москвы и Дагестана. Благодаря новому оборудованию «МегаФона» путешественники могут с комфортом прогуляться по берегам реки Сунжа и оставаться в зоне доступа.

«Республика активно развивается, в том числе благодаря туристско-рекреационному кластеру. Турпоток к нам вырос за год на 15%. Гости могут не только поправлять здоровье, наслаждаться красотами природы, но и мгновенно делиться впечатлениями в Сети, а также пользоваться любыми цифровыми сервисами. Всего за последние полгода наши специалисты построили и модернизировали в регионе более 300 объектов инфраструктуры, что позволяет обеспечивать абонентов бесперебойным интернетом и устойчивым сигналом связи», – сказал директор «МегаФона» в Чеченской Республике Мурад Евлоев.

Максимальная скорость передачи данных в Чечне сегодня достигает 157 Мбит/с. На Северном Кавказе это рекордная цифра по скорости мобильного интернета.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Исследование: ТеДо (ех-PwC) изучает рынок Process Mining

Семья сотрудника CNews стала жертвой телефонных мошенников. Работает новая схема обмана

Андрей Дугин, МТС RED: Мы можем взять под свое крыло компанию любого масштаба

Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта

Юлия Смирнова, Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга: Централизованная система видеонаблюдения потребует создания беспрецедентного по масштабам дата-центра

VK купила компанию «Много приложений» ради ее сотрудников, разработчиков RuStore

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Как собрать домашний кинотеатр: выбор от сети магазинов «Технопарк»

Умные часы, которые не подведут: лучшие защищенные модели

Функции и возможности Wi-Fi-роутеров, за которые стоит платить в 2024 году

Показать еще

Наука

Инновационный огнетушитель тушит пожар звуковыми волнами

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году

Обнаружена одна из самых гигантских черных дыр в истории — она более чем в 30 миллиардов раз больше Солнца
Показать еще