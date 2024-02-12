«Яндекс Лавка» выпустила в продажу селективные продукты под своим новым брендом «Лавка 100»

«Яндекс Лавка» запустила собственный бренд селективных продуктов «Лавка 100». Для новой торговой марки сервис выбирает особые товары высочайшего качества — от редких сыров до необычных десертов. Это первый бренд «Лавки» с продуктами в более высокой ценовой категории, чем товары из ассортимента классической торговой марки сервиса. Некоторые продукты под новым брендом уже доступны в «Лавках» Москвы и Санкт-Петербурга.

Под новым брендом «Лавка» выпустит 100 продуктов — по числу в названии марки. Сервис будет создавать их совместно с российскими фермерскими производствами и локальными поставщиками премиальных продуктов. Для создания своих марок «Лавка» тщательно выбирает партнеров, в том числе проводит физический аудит производства и качества продукции.

У товаров под маркой «Лавка 100» особая упаковка. Ее дизайн создан с помощью нейросети YandexART в приложении «Шедеврум». Основой визуальной концепции стали ассоциации с соответствующими продуктами — изображение на упаковке каждого вида товара будет уникальным и представленным в определенном художественном стиле.

Помимо нового бренда, у сервиса есть также собственная торговая марка «Из Лавки», созданная летом 2020 г. Доля продаж товаров из ее ассортимента в среднем составляет 16%, а в некоторых категориях доходит до 80%. В ассортимент продуктов бренда «Из Лавки» входит более 600 товаров — от горячего кофе до слабосоленой форели.

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«Яндекс Лавка» — сервис доставки продуктов и товаров для дома от 10 минут. Заказ можно сделать на lavka.yandex.ru, и в приложениях «Лавки», «Яндекса», Go, «Еды», «Маркета» для iOS или Android. Сервис управляет сетью из более 500 дарксторов (небольших пунктов хранения), откуда курьеры доставляют заказы в ближайшие дома и офисы. Заказать продукты из дарксторов с быстрой доставкой можно в приложении «Лавки» и Маркета в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новосибирске, а также в нескольких городах Подмосковья и Ленинградской области. Сервис также развивает международное направление.

«Шедеврум» — это мобильное приложение «Яндекса», в котором пользователи могут создавать видео, изображения и тексты с помощью нейросетей. YandexART генерирует картинки и анимацию, а YandexGPT позволяет получать содержательные посты с заголовком и подходящей по смыслу иллюстрацией. После запуска в апреле 2023 г. «Шедеврум» установили почти 10 млн пользователей.