CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Ритейл Логистика
|

«Яндекс Лавка» выпустила в продажу селективные продукты под своим новым брендом «Лавка 100»

«Яндекс Лавка» запустила собственный бренд селективных продуктов «Лавка 100». Для новой торговой марки сервис выбирает особые товары высочайшего качества — от редких сыров до необычных десертов. Это первый бренд «Лавки» с продуктами в более высокой ценовой категории, чем товары из ассортимента классической торговой марки сервиса. Некоторые продукты под новым брендом уже доступны в «Лавках» Москвы и Санкт-Петербурга.

Под новым брендом «Лавка» выпустит 100 продуктов — по числу в названии марки. Сервис будет создавать их совместно с российскими фермерскими производствами и локальными поставщиками премиальных продуктов. Для создания своих марок «Лавка» тщательно выбирает партнеров, в том числе проводит физический аудит производства и качества продукции.

У товаров под маркой «Лавка 100» особая упаковка. Ее дизайн создан с помощью нейросети YandexART в приложении «Шедеврум». Основой визуальной концепции стали ассоциации с соответствующими продуктами — изображение на упаковке каждого вида товара будет уникальным и представленным в определенном художественном стиле.

Помимо нового бренда, у сервиса есть также собственная торговая марка «Из Лавки», созданная летом 2020 г. Доля продаж товаров из ее ассортимента в среднем составляет 16%, а в некоторых категориях доходит до 80%. В ассортимент продуктов бренда «Из Лавки» входит более 600 товаров — от горячего кофе до слабосоленой форели.

***

«Яндекс Лавка» — сервис доставки продуктов и товаров для дома от 10 минут. Заказ можно сделать на lavka.yandex.ru, и в приложениях «Лавки», «Яндекса», Go, «Еды», «Маркета» для iOS или Android. Сервис управляет сетью из более 500 дарксторов (небольших пунктов хранения), откуда курьеры доставляют заказы в ближайшие дома и офисы. Заказать продукты из дарксторов с быстрой доставкой можно в приложении «Лавки» и Маркета в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новосибирске, а также в нескольких городах Подмосковья и Ленинградской области. Сервис также развивает международное направление.

«Шедеврум» — это мобильное приложение «Яндекса», в котором пользователи могут создавать видео, изображения и тексты с помощью нейросетей. YandexART генерирует картинки и анимацию, а YandexGPT позволяет получать содержательные посты с заголовком и подходящей по смыслу иллюстрацией. После запуска в апреле 2023 г. «Шедеврум» установили почти 10 млн пользователей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Мосягин, Infosecurity: За пять лет в ИБ-отрасли сменилось несколько эпох

Семья сотрудника CNews стала жертвой телефонных мошенников. Работает новая схема обмана

Сергей Полевой, «Терралинк Технолоджис»: Промышленность уже сегодня может перейти на отечественное ПО

Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта

Вадим Петросян, ITFB Group: Интеллектуальные системы позволяют банкам сокращать стоимость процесса обработки документов на 80%

VK купила компанию «Много приложений» ради ее сотрудников, разработчиков RuStore

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Как собрать домашний кинотеатр: выбор от сети магазинов «Технопарк»

Умные часы, которые не подведут: лучшие защищенные модели

Функции и возможности Wi-Fi-роутеров, за которые стоит платить в 2024 году

Показать еще

Наука

Инновационный огнетушитель тушит пожар звуковыми волнами

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году

Обнаружена одна из самых гигантских черных дыр в истории — она более чем в 30 миллиардов раз больше Солнца
Показать еще