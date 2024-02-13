«Авито Работа»: почти половина россиян строят карьеру не по специальности

Аналитики «Авито Работы» провели опрос 7 тыс. респондентов и выяснили, что у 50% работающих россиян работа связана со специальностью, полученной в вузе или ссузе. Среди них у 27% опрошенных профессия полностью связана с полученным образованием, у 23% — частично связана. Вместе с тем почти у половины респондентов (46%) трудовая деятельность не связана со специальностью. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

У 53% россиян в возрасте 65+ и почти трети (32%) 18-24-летних жителей России работа полностью связана со специальностью, полученной в вузе. Полученное образование вовсе не имеет отношения к текущей профессии чаще всего у респондентов в возрасте 35-44 (51%) и 45-54 (52%) лет.

Интересно, что более половины опрошенных (63%), которые получили высшее или среднее образование и сейчас трудоустроены, ранее планировали работать по специальности. 24% поделились, что изначально не собирались этого делать, а 13% не были до конца уверены в выборе профессии во время учебы.

Треть работающих россиян (33%) рассказали, что переезжали в другой город России, чтобы получить образование. Данный показатель более характерен среди женщин, нежели мужчин (36% против 31% соответственно). Лишь 3% переезжали в другую страну ради обучения. Большинство жителей России (64%) получили образование в родном городе.

«Сегодня вузы и ссузы по всей стране активно развиваются, чтобы привлекать талантливых абитуриентов и обеспечивать регионы высококвалифицированными кадрами. Учебные заведения разрабатывают уникальные образовательные программы, запускают конкурсы и гранты для мотивации студентов, укрепляют преподавательские составы и чаще взаимодействуют с работодателями для подготовки специалистов. Мы видим, что многие россияне выбирают образовательные организации для получения высшего или специального образования в своих родных городах — это хорошая тенденция, которая способствует решению проблемы кадрового голода в регионах», — сказал директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков.

***

«Авито Работа» — это платформа, предоставляющая возможности для поиска работы и сотрудников в сегменте «синих» и «серых» воротничков. Ежемесячно более 17 млн человек ищут работу на «Авито», и это люди самых разных профессий — от курьеров и продавцов до бухгалтеров и строителей. Инструменты Авито облегчают работу с большим количеством вакансий и откликов кандидатов. За январь 2024 г. свои объявления, вакансии и резюме, разместили свыше 2,5 млн человек и компаний. На сайте зарегистрировались свыше 1,9 млн работодателей, включая представителей среднего и малого бизнеса. В раздел «Работа» заходит 33,5% посетителей сайта «Авито», или примерно 17,6 млн человек в месяц по всей стране.