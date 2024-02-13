«БизнесАвтоматика» разработала новый веб-портал для Московского музея современного искусства

«БизнесАвтоматика» завершила проект по обновлению веб-портала для Московского музея современного искусства (MMOMA). В рамках проекта были улучшены существующие функциональные модули сайта, а также добавлены новые, облегчающие доступ к информации. Структура размещения контента была разработана на основе анализа интересов целевой аудитории. В результате был значительно улучшен пользовательский опыт и обеспечен более удобный доступ к информации о музее. Об этом CNews сообщили представители компании «БизнесАвтоматика».

«Для Московского музея современного искусства важно иметь доступный и понятный для посетителей официальный сайт, отвечающий сегодняшнему времени и запросам пользователей. Нам повезло, что разработкой нового портала занималась команда настоящих талантливых профессионалов из НПЦ «БизнесАвтоматика», работающих над созданием современных сайтов. Придуманный командой портал интуитивно понятен не только профессиональному пользователю, но и обычным посетителям музея. Благодаря слаженной работе и большому профессионализму разработчиков, мы смогли создать сайт, соответствующий всем актуальным требованиям – в несколько кликов сейчас доступна вся информация о выставках, экскурсиях, лекциях и остальных важных для музея аспектов деятельности», – сказал исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели.

Разработка нового портала музея была осуществлена с использованием платформы Visary CMS – инструмента, позволяющего управлять контентом, создавать новые страницы и публикации, а также настраивать SEO и мультиязычность.

Новое CMS-решение предоставляет инструменты для ввода информации, обеспечивая легкое управление контентом на сайте. Через панель администратора с графическим и техническим инструментарием можно добавлять новый и редактировать существующий контент. Визуальный редактор позволяет создавать и изменять разделы из публичной части, обеспечивая удобство использования.

Система предоставляет разнообразные инструменты для управления контентом, включая: типизированные шаблоны для создания новых страниц; drag-and-drop редактор контента; layout-редактор для настройки контейнера; полнофункциональный редактор текстов; облегченный HTML-редактор; редактор изображений и медиа-контента.

Для публикации новостей и другой информации на портале предусмотрен конструктор с встроенным текстовым редактором. Встроенный BPM-модуль (модуль регламентированных процессов) обеспечивает возможность предварительного согласования и отслеживания пути публикации контента.

Новый дизайн портала спроектирован с учетом последних тенденций в UI/UX-дизайне и выполнен в минималистичном стиле с различными моушен-элементами. Цветовая схема, стиль и оформление соответствуют брендбуку музея, подчеркивая единый фирменный стиль.

Арт-директор НПЦ «БизнесАвтоматика» рассказала о концепции нового дизайна портала ММОМА: «Современное искусство динамично и многогранно, оно требует пространства для самовыражения и свободы для экспериментов. Светлый и минималистичный дизайн нового портала ММОМА позволяет ярким и экспрессивным произведениям современного искусства раскрыться в полной мере. Это своеобразная «невидимая декорация», которая подчеркивает красоту и уникальность каждого представленного произведения».

Помимо нового дизайна была упрощена навигация сайта, которая обеспечивает доступ ко всем страницам сайта не более, чем за четыре клика. Дизайн адаптирован под отображение на устройствах различных размеров, включая планшеты и смартфоны.

Пользовательский опыт

Сквозной поиск: обеспечивает возможность быстрого и удобного поиска необходимой информации на портале.

Мультиязычность предоставляет возможность использования портала на нескольких языках, что делает его более доступным и удобным для пользователей из различных стран и культур.

Онлайн-покупка и бронирование билетов позволяет пользователям легко и удобно приобретать или бронировать билеты на мероприятия, выставки и другие события.

Интеллектуальный календарь привязан к датам начала и окончания событий, автоматически переносящий устаревшую информацию и материалы в вечный архив.

Новая возможность интеграции сторонних сервисов, таких как аналитические счетчики, социальные сети, платежные и облачные сервисы, а также государственные порталы (например, gosuslugi.ru, mos.ru, Активный гражданин и другие), теперь доступна. Бронировать и оплачивать билеты на экскурсии, выставки и другие различные события стало удобнее, а отслеживать предстоящие события можно через интеллектуальный календарь на сайте, который обновляется автоматически и показывает наиболее актуальную информацию.