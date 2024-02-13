CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Беспроводная связь Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ
|

Будущим летчикам ускорили доступ в интернет

Мобильная передача данных стала до двух раз быстрее для жителей Красного Кута, а также курсантов и преподавателей Краснокутского летного училища гражданской авиации. «МегаФон» построил и запустил дополнительное оборудование связи в городе. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры оператора увеличили покрытие на территории Авиагородок, в районе улиц Рабочая, Куйбышева, Пролетарская, Саратовская, Авиационная, Комсомольская. Также время загрузки интернет-сервисов уменьшилось для жителей микрорайона Нефтяник и спортсменов на городском стадионе имени Кравченко. Зона уверенного приема 4G расширена не только на улице, но и внутри помещений, например, учебных, административных и жилых корпусов летного училища.

Установленное телеком‑оборудование поддерживает современные диапазоны LTE‑1800 МГц и LTE‑2600 МГц. Они обладают высокой скоростью и хорошей проникающей способностью сотового сигнала. Как показывают замеры оператора, в результате технических мероприятий максимальное значение скорости передачи данных достигает 125 Мбит/с. Теперь абоненты компании могут быстрее скачивать из сети тяжелые файлы, запускать стримы и комфортнее играть в онлайн-игры.

Красный Кут расположен на расстоянии 125 км от областной столицы в южной части Саратовского Заволжья. Почувствовать в своих смартфонах улучшение связи смогут и путешественники, которые заезжают в город с туристическими целями или по пути к мемориалу на месте приземления Германа Титова, второго космонавта и самого молодого пилота, совершившего полет в космос.

«В городе проживает больше 14 тыс. человек, еще порядка 500 обучаются авиации. За год потребление трафика в райцентре увеличилось на 47%. Чтобы избежать ухудшения связи из-за значительно увеличившейся нагрузки, мы построили дополнительную инфраструктуру. Кроме того, оборудование помогло расширить зону покрытия в локациях, расположенных в отдалении от основных мест притяжения горожан», — сказал Андрей Башкевич, директор «МегаФона» в Саратовской области.

После проведенных работ увеличилась площадь действия технологии VoLTE. Она позволяет сохранять качество и высокую четкость голоса во время звонков при одновременной загрузке файлов или общения в мессенджерах.

***

«МегаФон» — оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Динара Еникеева, Минздрав Башкортостана: Цифровые технологии снижают нагрузку на врачей, позволяя им сосредоточиться на лечении пациентов

Adidas закрывает доступ к фирменному приложению. Будут уничтожены все данные о тренировках российских пользователей

Как в России потратят 145 млрд рублей на развитие технологий искусственного интеллекта

Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2024» состоится 21 марта

Дмитрий Гредников, «Иннотех»: Для укрепления технологического суверенитета нужны решения, свободные от риска ограничений

«Связной» оставил тысячи россиян без средств к существованию. Им не выплатили зарплату на сотни миллионов рублей

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

Как собрать домашний кинотеатр: выбор от сети магазинов «Технопарк»

Умные часы, которые не подведут: лучшие защищенные модели

Показать еще

Наука

Инновационный огнетушитель тушит пожар звуковыми волнами

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году

Обнаружена одна из самых гигантских черных дыр в истории — она более чем в 30 миллиардов раз больше Солнца
Показать еще