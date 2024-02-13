Десерты и хачапури в виде сердечек: что заказывают в «Яндекс Еде» и «Лавке» 14 февраля

В День всех влюбленных в «Яндекс Еде» традиционно увеличивается число заказов десертов, а в «Лавке» — экзотических фруктов. Такой тренд выявили аналитики обоих сервисов, изучив данные о заказах 14 февраля за прошлые годы. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В день романтического праздника самыми популярными десертами в «Еде» из года в год становятся медовик и тирамису. 14 февраля на сервисе традиционно увеличивается спрос и на готовые блюда в виде сердечек — например, на сеты роллов, пиццу, десерты макарони и даже хачапури.

В Лавке тоже ожидаемо вырастает популярность сладких угощений — особенно шоколада и пряников. Помимо сладостей покупатели также чаще заказывают на сервисе и экзотические фрукты — ананасы и маракуйю. Например, в 2023 г. 14 февраля спрос на них увеличился на 28% и 14% соответственно по сравнению с аналогичной датой в 2022 г.

Аналитики «Яндекс Еды» также отметили ежегодный рост спроса на комбо-наборы в День всех влюбленных — например, сеты готовых блюд на двоих. Количество заказов таких наборов 14 февраля увеличивается примерно в 2 раза по сравнению с 12 и 13-ыми числами месяца.

14 февраля помимо продуктов и готовой еды можно заказать цветы с быстрой доставкой. Такая опция в день праздника пользуется особой популярностью. Так, 14 февраля 2023 г. в «Яндекс Лавке» число заказов с букетами выросло в 3,5 раз относительно Дня влюбленных в 2022 г. Самыми популярными вариантами цветов стали гипсофилы и розовые розы.

Еще один предпраздничный тренд у покупателей «Лавки» — угощения для любимых питомцев. Особенно востребованными среди них становятся корма и паштеты. В 2023 г. 14 февраля количество таких заказов на сервисе увеличилось в 2 раза по сравнению с 2022 г.