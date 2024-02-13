CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Исследование Innova: почти четверть геймеров нашли свою любовь в онлайн-играх

Издатель видеоигр Innova опросил геймеров из крупнейших онлайн-проектов, размещенных на платформе 4Game, и выяснил, что 36% респондентов планируют 14 февраля зайти в любимую игру. 29% из них будут играть со своей второй половинкой, а 9% респондентов признались, что планируют устроить онлайн-свидание.

Кроме того, в канун праздника игроки поделились своими историями любви: оказалось, что 67% опрошенных геймеров состоят в отношениях, из них 31% — в браке, а еще 32% планируют в ближайшем будущем связать свою жизнь с текущим партнером. При этом 23% игроков утверждают, что нашли свою любовь в кооперативных онлайн-играх, а еще 12% — на офлайн-мероприятиях, связанных с игровой индустрией. Об этом CNews сообщили представители Innova.

Игроки скорее позитивно оценивают идею добавления в онлайн-игры тематических ивентов и предметов, приуроченных к праздникам: такое мнение озвучили 47% опрошенных, 38% заявили о нейтральном отношении к подобным ивентам, и только 15% считают их лишними в любимых проектах.

В опросе, проведенном посредством email-рассылки среди зарегистрированных пользователей платформы 4Game, приняли участие 709 респондентов.

***

Innova — международный издатель компьютерных и мобильных видеоигр. Компания уже 16 лет развивает игровую платформу «Фогейм» и издает игровые проекты в России, СНГ, Европе и Латинской Америке. В портфолио компании больше 20 игр, среди которых Lineage II, Aion, Ragnarok Online и др.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Станислав Логинов, Тюменская область: Мы ждем от отечественных ИБ-решений продвинутых технологий, в том числе с применением ИИ, которые компенсируют нехватку ИБ-специалистов

Adidas закрывает доступ к фирменному приложению. Будут уничтожены все данные о тренировках российских пользователей

Георгий Казимирчик, VK Teams: Базовых функций ВКС уже недостаточно для большинства корпоративных заказчиков

Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2024» состоится 21 марта

Как подготовиться к сложному интеграционному проекту в субъекте КИИ

«Связной» оставил тысячи россиян без средств к существованию. Им не выплатили зарплату на сотни миллионов рублей

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

Как собрать домашний кинотеатр: выбор от сети магазинов «Технопарк»

Умные часы, которые не подведут: лучшие защищенные модели

Показать еще

Наука

Инновационный огнетушитель тушит пожар звуковыми волнами

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году

Обнаружена одна из самых гигантских черных дыр в истории — она более чем в 30 миллиардов раз больше Солнца
Показать еще