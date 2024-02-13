Исследование Innova: почти четверть геймеров нашли свою любовь в онлайн-играх

Издатель видеоигр Innova опросил геймеров из крупнейших онлайн-проектов, размещенных на платформе 4Game, и выяснил, что 36% респондентов планируют 14 февраля зайти в любимую игру. 29% из них будут играть со своей второй половинкой, а 9% респондентов признались, что планируют устроить онлайн-свидание.

Кроме того, в канун праздника игроки поделились своими историями любви: оказалось, что 67% опрошенных геймеров состоят в отношениях, из них 31% — в браке, а еще 32% планируют в ближайшем будущем связать свою жизнь с текущим партнером. При этом 23% игроков утверждают, что нашли свою любовь в кооперативных онлайн-играх, а еще 12% — на офлайн-мероприятиях, связанных с игровой индустрией. Об этом CNews сообщили представители Innova.

Игроки скорее позитивно оценивают идею добавления в онлайн-игры тематических ивентов и предметов, приуроченных к праздникам: такое мнение озвучили 47% опрошенных, 38% заявили о нейтральном отношении к подобным ивентам, и только 15% считают их лишними в любимых проектах.

В опросе, проведенном посредством email-рассылки среди зарегистрированных пользователей платформы 4Game, приняли участие 709 респондентов.

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Innova — международный издатель компьютерных и мобильных видеоигр. Компания уже 16 лет развивает игровую платформу «Фогейм» и издает игровые проекты в России, СНГ, Европе и Латинской Америке. В портфолио компании больше 20 игр, среди которых Lineage II, Aion, Ragnarok Online и др.