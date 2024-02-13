Команда «Премьер Сервисов» ГК Softline помогла компании Е1 CARD провести миграцию облачных сервисов

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, успешно осуществила миграцию данных в новый тенант Microsoft для компании Е1 CARD, обеспечив при этом бесперебойную работу сервисов. Проект включал миграцию данных почты, SharePoint, OneDrive и Teams для более чем 600 пользователей. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Для перехода в новый тенант компания Е1 CARD обратилась в подразделение «Премьер Сервисов» Softline как к проверенному и надежному ИТ-партнеру. За время сотрудничества подразделение неоднократно подтверждало экспертность и высокое качество услуг.

Основу команды «Премьер Сервисов» Softline составляют сотрудники российского представительства Microsoft Premier Support с обширным наработанным опытом с крупнейшими заказчиками в России, Центральной Азии, странах Персидского залива и экспертизой на основе лучших практик вендоров.

Для реализации проекта специалисты использовали уникальное ПО собственной разработки для автоматизированной миграции данных. Это обеспечило безошибочный и качественный процесс переноса информации между тенантами. Альтернативные решения не представлены в отечественном ИТ-контуре, что делает это программное обеспечение эксклюзивной разработкой на рынке.

В рамках миграции инженеры «Премьер Сервисов» столкнулись с проблемой на стороне Microsoft. Возникли сложности с переносом почтовых ящиков из-за примененной на них комплаенс-метки — политики удержания данных, которая была удалена в интерфейсе администратора, но ошибочно действовала. В связи с этим миграция блокировалась.

Благодаря компетентному взаимодействию сотрудников Softline с вендором, проблему удалось решить и корректно завершить миграцию. Кроме того, на протяжении всего периода преодоления этой трудности команда «Премьер Сервисов» продлевала для Е1 CARD grace period (время, отведенное для переноса информации). В процессе перехода инженеры также помогли заказчику корректно настроить работу сервисов и оперативно реагировали на изменения и дополнительные пожелания Е1 CARD, возникавшие в процессе работы.

Таким образом, команда «Премьер Сервисов» Softline не только помогла перенести данные, но и разрешила все проблемы Е1 CARD, возникавшие во время перехода. Это позволило обеспечить максимально возможную оперативность миграции, а также избежать рисков потери данных и потенциальных проблем с работой инфраструктуры в будущем.

«Сотрудники "Премьер Сервисов" Softline регулярно участвуют в таких проектах, поэтому мы смогли удачно преодолеть те трудности, с которыми столкнулся заказчик. Наши специалисты обладают глубокой экспертизой в решениях Microsoft и аналогичных отечественных сервисах, а также оказывают техническую поддержку. Весь этот опыт позволил нам успешно и эффективно реализовать проект», — сказал Игорь Кравченко, директор регионального бизнеса ГК Softline.

«Мы благодарны специалистам Softline за проделанную работу. Е1 CARD работает с компанией уже более пяти лет и планирует продолжить сотрудничество в будущем, так как мы уверены в качественном и профессиональном результате», — сказал Андрей Азарко, руководитель департамента ИТ-инфраструктуры Е1 CARD.

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ПАО «Софтлайн» — более чем 30-летний опыт, широкое региональное присутствие в более чем 25 представительствах по всей России и доступ к квалифицированным кадрам, имеет в штате свыше 8,4 тыс. сотрудников, более половины из которых — инженеры и разработчики. В настоящее время ПАО «Софтлайн» является быстрорастущей компанией. В 2022 г. ее оборот превысил 70 млрд руб. Группа обеспечивает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих заказчиков, связывая около 100 тыс. конечных клиентов из различных отраслей экономики с более чем 5 тыс. лучших в своем классе ИТ-производителей. Компания обладает всеми необходимыми ресурсами и компетенциями, построенными на основе лучших международных практик, а также наиболее полным на рынке портфелем ИТ-продуктов и услуг, включая собственные решения. Группа нацелена на реализацию программы технологического суверенитета России, производство собственного аппаратного и программного обеспечения, развитие облачных сервисов, а также различных ИТ-услуг, включая услуги по кибербезопасности, заказной разработке и лизинговые услуги. В ГК Softline входят бренды и компании: AХОFT, «Девелоника», SL Soft, «Инферит», Infosecurity, «Стахановец», Soica, Robovoice, DeskWork, Workflowsoft, SoftClub, ЦВТ, академия Softline, ТЦ «Инженер», Polymatica, Robin, Softline Digital, «Ваш Платежный Проводник» и др.

«Премьер Сервисы» — это комплекс услуг, которые предназначены для повышения уровня зрелости инфраструктуры, ее стабильности, производительности и безопасности, а также минимизации потенциальных рисков, связанных с эксплуатацией ИT-сервисов и переходом на альтернативные решения. Цель услуг — обеспечить уверенность в стабильной работе инфраструктуры, а также гарантировать, что приобретенное и внедренное программное обеспечение принесет наиболее эффективную отдачу от инвестиций. Также «Премьер Сервисы» проводят обучающие воркшопы, разработанные инженерами Softline, направленные на глубокое погружение специалистов в определенные узкие темы использования соответствующих технологий Microsoft и российского ПО.