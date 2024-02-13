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Наталья Сергунина: Московскую киноплатформу посетили уже более 15 тысяч пользователей

Осенью 2023 г. в столице начала работать Московская цифровая киноплатформа. С ее помощью представители индустрии могут решить основные вопросы по организации съемок, например арендовать костюмы или забронировать подходящую площадку. Так, с момента запуска проекта поступило уже около 500 заявок на согласование локаций, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«Меньше чем за полгода аудитория платформы для профсообщества выросла до 15 тыс. пользователей. Недавно ее возможности расширились. В частности, появился удобный поиск площадок по заданным параметрам, стали доступны новые сервисы Московской кинокомиссии», — сказала Наталья Сергунина.

Раньше услуги Московской кинокомиссии предоставлялись на отдельном сайте. Теперь подготовить все необходимое для производства фильма можно в режиме одного окна.

Разработчики добавили личный кабинет физических и юридических лиц, создали единый реестр доступных объектов. Услуги распределили по тематическим разделам. Эти изменения уже сейчас помогают кинопроизводителям экономить время.

Город активно поддерживает кинопроизводителей, предоставляя гранты и помогая с продвижением контента за рубежом.

Компании, подавшие заявки на проведение съемок с помощью Московской киноплатформы, могут возместить затраты на аренду объектов и общественных пространств, а также другие расходы. Учитывается период с 20 сентября по 31 декабря 2023 г. Заявки на получение гранта принимаются до 29 февраля 2024 г.

Ресурс полезен и тем, кто хочет сделать карьеру в индустрии. Здесь представлен сервис, объединяющий профильные учебные заведения и курсы для актеров, сценаристов и других специалистов отрасли.

Ежегодно в Москве снимают порядка 260 фильмов — больше 90% всех отечественных проектов. В декабре 2023 г. столицу признали городом кино.

Сегодня в столице создается центр производства фильмов, сериалов и телепроектов мирового уровня. В него войдут три кластера — «МЕТМАШ», кинопарк «Москино» и Киностудия имени Максима Горького. Они будут дополнять друг друга, предоставляя профессионалам тематические объекты, технологичные павильоны, оборудование, костюмы и реквизит для любых задач и требований.

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